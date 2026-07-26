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Política

Temporal golpea a La Moneda en las encuestas: 4 de cada 10 reprueban la respuesta del Gobierno

Mientras un 43% considera incorrecto el camino del Gobierno según Criteria, la medición UDD muestra que un 41% cree que La Moneda reaccionó tarde. La confianza en una reconstrucción bien planificada llega solo al 21%.

Foto del editor Daniel Lillo
Daniel Lillo

El temporal que azotó al país la semana pasada dejó su primera huella medible en la opinión pública. Dos encuestas —Agenda Criteria y Panel Ciudadano UDD— coinciden en un diagnóstico incómodo para La Moneda: la ciudadanía valora a quienes respondieron en terreno, pero reprueba la conducción política de la crisis.

Según el Panel Ciudadano UDD, un 37% de los encuestados declara que su hogar o barrio se vio algo o muy afectado por el temporal, con una brecha territorial marcada. La afectación llega a un 46% en el norte y la V Región, contra un 33% en el sur.

En ese contexto, la evaluación de la respuesta gubernamental es mayoritariamente crítica. Un 40% la califica como mala, un 30% como regular y solo un 25% como buena

El juicio se endurece entre quienes sufrieron directamente los efectos de las lluvias: un 62% de los muy afectados reprueba la gestión, más del doble que entre quienes no registraron impacto (31%).

La percepción de tardanza refuerza el cuadro. Un 41% cree que el Gobierno reaccionó tarde frente a la emergencia, un 31% no lo considera ni oportuno ni tardío y un 23% estima que la reacción fue oportuna. El desglose político muestra que solo entre quienes se identifican con la derecha la respuesta “oportunamente” es mayoritaria, con un 51%.

El costo para Kast

La figura presidencial no queda al margen. El desempeño de José Antonio Kast durante la emergencia es evaluado como malo por un 42% de los encuestados de la UDD, mientras un 28% lo califica regular y un 26% bueno. 

Los datos de Criteria, levantados el mismo día van en la misma dirección. Un 43% considera que el camino que sigue el Gobierno para manejar la situación de emergencia es el incorrecto, un alza de cinco puntos en una semana. Un 36% cree que la dirección es correcta (-3 puntos) y un 21% no lo tiene claro.

El deterioro alcanza a la evaluación general del mandatario. La aprobación de Kast retrocedió un punto y se ubica en un 36%, mientras la desaprobación subió dos puntos hasta un 54%, revirtiendo la baja de la medición anterior. Se trata de su segundo peor registro desde que asumió, solo por sobre el 32% del 12 de julio.

La brecha institucional

La encuesta de Panel Ciudadano-UDD también muestra el contraste entre la conducción política y las instituciones desplegadas en terreno. 

Bomberos encabeza la evaluación con un 91% de valoración buena o muy buena, seguido de Carabineros (82%), las municipalidades (61%) y las Fuerzas Armadas (58%). Senapred alcanza un 49%. En el otro extremo, el Gobierno central llega solo a un 34% y las empresas eléctricas cierran la tabla con un 23%.

Consultados por la reconstrucción de las zonas afectadas, apenas un 21% declara mucha confianza en que el Gobierno la hará bien planificada y en un plazo razonable, mientras un 52% manifiesta poca o ninguna

La confianza sube en la derecha (44%) y en la V Región (32%), una de las zonas más golpeadas.

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