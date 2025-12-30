Secciones
Quién es Ángelo Pierattini: músico permanece en coma inducido tras accidente en la Ruta 68

Se tomó la decisión de inducir el coma con el propósito de ayudar a desinflamar un hematoma producto de una fractura en la cabeza.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

Internado en un recinto hospitalario y en coma inducido, debido a la gravedad de sus lesiones, permanece este martes el músico Ángelo Pierattini, quien en horas del lunes sufrió un grave accidente automovilístico en la Ruta 68, cuando fue impactado por atrás por otro vehículo.

De acuerdo con lo detallado en el parte médico, se tomó la decisión de inducir el coma con el propósito de ayudar a desinflamar un hematoma producto de una fractura en la cabeza.

El reporte también detalló que Pierattini sufrió además fracturas en cuatro costillas, así como complicaciones en los pulmones.

Según lo informado desde el centro asistencial, Pierattini permanece en observación y las próximas 48 horas serán claves.

Quién es Ángelo Pierattini

Angelo Pierattini, de 48 años, es un músico chileno y conductor de uno de los programas de la plataforma Piratas del Rock, desde donde apuntaron que “esta noticia nos golpea profundamente. Angelo no solo es parte fundamental de nuestro equipo, sino también un alma luminosa, apasionada por la música y por compartirla con todos ustedes“.

“Queremos pedirles a todos y todas que envíen sus buenas energías, pensamientos y fuerza para que salga adelante y vuelva pronto a los escenarios, los micrófonos y a la vida que tanto ama”, añadieron.

Con más de 30 años de carrera, es reconocido por su trabajo como compositor y guitarrista de la banda chilena Weichafe.

A mediados de la década de 1990, Ángelo Pierattini (voz y guitarra), Marcelo Da Venezia (bajo y voz) y Mauricio Hidalgo (batería) fundaron la agrupación con la que alcanzaron el éxito en el país y que le permitió obtener reconocimientos también fuera del país.

Por otra parte, en 2008 el músico inició su carrera como solista, tras la edición del álbum Las Calaveras Errantes Vol. 1, y también ha colaborado con otros músicos como Alain Johannes, Cristóbal Briceño, Cancamusa y Los Vásquez, entre otros.

En 2025, Angelo Pierattini lanzó su último trabajo, que los especialistas calificaron como uno de los discos más interesantes del año.

