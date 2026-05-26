Sismología vs Elon Musk: por qué la cuenta de X del organismo de U. de Chile no informó de sismo en el norte

La cuenta en X del organismo dependiente de la casa de estudios había dejado de publicar mensajes desde comienzos de abril.

AGENCIA UNO

Este miércoles se registró un sismo que llegó a los 6,9 grados de magnitud en la Región de Antofagasta. Ante esto muchas personas, como de costumbre, concurrieron hasta la cuenta de X de Sismología para conocer más detalles del movimiento telúrico.

Sin embargo, se encontraron con la sorpresa que la cuenta de redes sociales – @Sismos_CSN– del organismo dependiente de la Universidad de Chile no actualizaba sus mensajes desde el 1 de abril.

Ante esto, desde Sismología explicaron a Emol que no han podido publicar nuevos mensajes sobre sismos en el país, porque desde comienzos de abril la empresa de Elon Musk modificó las reglas de X y comenzó a cobrar a cuentas automatizadas.

La casa de estudios precisó que la cuenta de X de la institución es remota, por lo que no es manejada por ninguna persona y se activa automáticamente al registrarse un sismo en el territorio nacional.

Si bien en un primer momento desestimaron pagar a X para volver activa su cuenta, dado que por convenio los recursos deben ser destinados para apoyar la red sismológica nacional, finalmente lo hicieron para mantener en funcionamiento este medio de difusión.