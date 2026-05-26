Resuelven macabro misterio del cuerpo que apareció frente a casa de alcaldesa Delfino

Ahora la Fiscalía Metropolitana Centro Norte trabaja para determinar las causas de muerte de Sara Saavedra, quien era madre de un niño y residía en Maipú.

AGENCIA UNO

En marzo pasado, generó conmoción la aparición de un cuerpo al interior de una caja, al frente de la residencia de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS).

En el marco de este caso es que durante la jornada se formalizó a un hombre de 31 años por el delito de ultraje de cadáver, luego que la PDI constatara que ocultó y manipuló el cadáver de Sara Saavedra, de 26 años, cuyos restos fueron lanzados a la vía pública.

Las indagatorias determinaron que la mujer fue vista con vida por última vez el 4 de marzo, cuando un desconocido la contactó para ejercer el comercio sexual en Renca, y así solventar su consumo de drogas, tras lo cual se perdió su rastro, consignó La Tercera.

Si bien todavía se desconocen las circunstancias de la muerte de Sara Saavedra o si hubo intervención de terceros, el único formalizado por este caso ocultó su cuerpo debajo de su cama por dos días.

Al tercer día, amarró el cadáver de la mujer de pies y manos, lo introdujo en una caja y lo llevó en un carro de feria hasta un sitio eriazo en Renca.

Sin embargo, la caja fue recogida por otra persona que la subió a una camioneta, la cual terminó abandonando al frente del domicilio de la alcaldesa Karina Delfino. Si bien en un momento se pensó que esto tendría relación con las acciones del municipio contra el crimen organizado, esto fue desestimado por las cámaras de seguridad del sector.

El cuerpo de Sara Saavedra fue descubierto luego que los vecinos acusaran un fuerte hedor proveniente de la caja donde se encontraba.

Aunque el conductor de la camioneta fue detenido en su momento como eventual cómplice y formalizado por homicidio en calidad de encubridor, no se decretó su prisión preventiva. En el caso del individuo imputado durante esta jornada, quedó con arresto nocturno y arraigo.

Ahora la Fiscalía Metropolitana Centro Norte trabaja para determinar las causas de muerte de Sara Saavedra, quien era madre de un niño y residía en Maipú.