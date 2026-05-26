Explicaciones del Chomali no convencen a senador Macaya: pide aclarar si recorte de $435 mil millones afectará salud primaria

El presidente de la Comisión de Salud del Senado insistió que La Moneda informe el impacto que generará este recorte en la atención a pacientes.

El Informe de Finanzas Públicas presentado por el Ministerio de Hacienda mostró que el Ministerio de Salud fue el más afectado por los recortes ordenados por Jorge Quiroz, llegando a los $435 mil millones, lo que fue defendido por la titular del Minsal, May Chomali.

En entrevista con radio ADN, la ministra de Salud explicó que “existen muchas ineficiencias en el sector y nosotros estamos llamando a controlar el gasto“, apuntando principalmente a compras directas, medicamentos vencidos, suspensión de pabellones y licencias médicas irregulares.

En este sentido, May Chomali apuntó principalmente a la responsabilidad de los directores de hospitales por este tipo de situaciones.

“Desgraciadamente, uno habría esperado que un director de hospital o un director de servicio asumiera su rol en ese sentido de decir, ¿sabes qué acá? No puede ser que yo tenga esta causa de ausentismo. ¿Cómo vamos a trabajar en el ausentismo? (…) hospitales que no tienen medicamentos para entregarle a sus pacientes y por otro lado, 2.000 millones de pesos en merma de medicamentos que los tienen que eliminar”, argumentó.

Según la ministra de Salud, estos recursos “se van dilapidando, y yo estoy segura de que en esa ineficiencia nosotros vamos a ser capaces de controlar el gasto y no aumentarlo en la misma proporción que estamos aumentando el presupuesto”.

Es por esto que May Chomali recalcó que a varios directores de servicio “los cambiamos apenas llegamos. Acabamos de no renovar Alta Dirección Pública a otros directores de servicio, lo mismo están haciendo ellos con sus directores de hospitales, en que se les ha pedido la renuncia”.

Las dudas del senador Macaya por recorte en Salud

Sin embargo, las palabras de la titular del Minsal no fueron suficientes para convencer al senador Javier Macaya (UDI), presidente de la Comisión de Salud, quien insistió que La Moneda informe el impacto que generará este recorte de $435 mil millones.

Las principales dudas del parlamentario apuntan al efecto que tendrá esta reducción presupuestaria en la Atención Primaria de Salud (APS), que recibiría $15 mil millones menos para materias como apoyo a gestión local y farmacias.

“El ministro Quiroz y la ministra de Salud dijeron al país que no iba a existir recorte de gasto social en salud que afectara a los pacientes. Hay que ver de qué manera conversa eso con este recorte”, recordó el senador Macaya.

Ante esto, insistió que “tenemos la necesidad de entender de qué manera esto puede impactar sobre todo en comunas que hoy son absolutamente deficitarias en su APS”.