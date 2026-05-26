Querella contra Michael Clark: apuntan a supuesta “ayuda” para evitar descenso de Huachipato

Los accionistas de la sociedad controladora de la U apuntaron a los vínculos de su ex presidente con la tienda de Talcahuano.

AGENCIA UNO

Accionistas minoritarios de Azul Azul presentaron una querella contra Michael Clark, aduciendo administración desleal, además de consignar una supuesta “ayuda” de Universidad de Chile para evitar que Huachipato se fuera al descenso en 2022.

Según consignaron en la acción judicial, dada a conocer por radio Cooperativa, el cuadro de Talcahuano se fue a la Primera B en cancha a fines de 2021, pero dado que la ANFP sancionó de manera administrativa a Deportes Melipilla, se mantuvo en la división de honor.

Pero los querellantes aseveraron que la denuncia contra Melipilla fue “muy probablemente financiada exclusivamente” por Universidad de Chile.

En esta línea, apuntaron que la denuncia la concretó el abogado Javier Gasman Malschafsky, cercano a Victoriano Cerda en Huachipato, y asesor de Michael Clark en su paso por la testera de Azul Azul.

“En efecto, el año 2022, Huachipato había descendido en cancha y se salvó por una sanción administrativa al Club Melipilla, iniciada por una denuncia efectuada, y muy probablemente financiada exclusivamente, por el Club Universidad de Chile”, indicaron en el escrito.

En esta línea, precisaron que “en dicha denuncia el abogado del Club Universidad de Chile fue el señor Javier Gasman Malschafsky, abogado de confianza del señor Victoriano Cerda en Huachipato, quien durante la presidencia del señor Clark asesoró en materia deportiva al Club Universidad de Chile”.

Ante esto es que los accionistas minoritarios instaron a la Fiscalía a que el abogado Javer Gasman sea llamado a declarar como testigo y así entregar su versión de los hechos.