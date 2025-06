INACAP lanza Hotel SET: la primera webserie educativa gratuita para emprender

INACAP presentó Hotel SET, un curso gratis en formato webserie para emprendedores de todos los rubros.

A lo largo de 15 capítulos, Macarena y Matías —dueños del ficticio Hotel SET— enfrentan de manera cercana y real los desafíos más comunes del rubro: desde cómo comenzar un negocio hasta la importancia de los detalles, la seguridad, las certificaciones y el aprendizaje constante.

Los episodios están apoyados con cápsulas técnicas, desarrolladas por docentes expertos de INACAP, quienes refuerzan lo aprendido con claves teóricas que permiten mejorar la experiencia del visitante y fortalecer competencias esenciales para quienes están comenzando o quieren potenciar un negocio.

“Para INACAP, apoyar a quienes emprenden en Chile es parte fundamental de nuestro compromiso con el desarrollo del país. Sabemos que detrás de cada negocio hay sueños, esfuerzo y una profunda vocación y, en este sentido, dar una buena atención, usar la innovación y la tecnología para mejorar la experiencia y comprender la importancia de la hospitalidad es esencial para cualquier persona que quiera diferenciarse, crecer y fidelizar a sus clientes. Esta webserie, que ponemos a disposición de todos, busca ser una herramienta más para apoyar a los nuevos empresarios a consolidar sus negocios y no fracasar”, aseguró Lucas Palacios, rector de INACAP.

Con una duración total de solo dos horas, el curso es completamente online, gratuito y flexible, y entrega un certificado de participación al finalizar. Está disponible para cualquier persona interesada y sin requisitos previos, en la plataforma de la Academia de Servicios de INACAP Academia de Servicio y también para ser descargado por cualquier dispositivo a través de Playstore y Appstore.

En su lanzamiento participaron autoridades de Sernatur, de BancoEstado, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, y de diversos gremios gastronómicos y turísticos, así como asociaciones de emprendedores, de pequeñas empresas y de otros gremios agrupados en el Consejo +Pyme de INACAP.

Durante el lanzamiento, la Vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, Cecilia Valdés, destacó la iniciativa porque “el servicio es la puerta de entrada que marca la diferencia entre una experiencia satisfactoria y otra que no lo es. No sirve de mucho tener un chef con estrella Michelin en la cocina, si el garzón no está capacitado para explicar los platos que prepara o no atiende bien. Agradecemos a INACAP por pensar fuera de la caja para enseñar algo tan importante como la hospitalidad y el buen servicio”.