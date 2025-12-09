Gina Ocqueteau es reconocida en el ranking Marcas Ciudadanas 2025 por su liderazgo e impacto empresarial

Su aporte se vincula a desafíos nacionales como la transición energética y la gestión responsable de recursos naturales. CAPTURA.

Gina Ocqueteau, presidenta del directorio de SQM, fue destacada en el ranking Marcas Ciudadanas 2025 de Cadem, que reconoce a ejecutivas cuyo liderazgo ha aportado a fortalecer la sostenibilidad, la reputación corporativa y el compromiso social de las organizaciones en Chile.

Con más de tres décadas de trayectoria, Ocqueteau ha impulsado una visión centrada en la seguridad, el bienestar y la equidad como pilares estratégicos del desarrollo empresarial. Enfermera de formación, fue una de las primeras voces en introducir en el país una mirada preventiva sobre salud ocupacional y cultura de seguridad, incorporando prácticas que luego se transformaron en estándares fundamentales para diversas industrias.

Su trabajo en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) marcó un periodo de modernización institucional, en el que promovió mejoras en la gestión del riesgo y el bienestar laboral. Esa experiencia, junto con estudios ejecutivos en gestión, marketing y gobierno corporativo, la ha llevado a desempeñar roles de liderazgo en organizaciones vinculadas al comercio internacional, la promoción del país y el impulso del talento femenino.

En su rol actual como primera mujer en presidir el directorio de SQM, Ocqueteau ha fortalecido agendas orientadas a sostenibilidad, equidad de género y transformación digital en un sector clave para la transición energética.

Sobre el reconocimiento, señaló que, “estar presente dentro de un ranking como este, es un impulso para continuar generando cambios significativos en nuestro sector y para continuar inspirando a tantas mujeres en Chile. Cuando avanzamos con propósito, humanidad y coherencia, también construimos futuro”.



La presencia de Ocqueteau en el ranking responde a una trayectoria sostenida que ha combinado experiencia técnica, visión estratégica y compromiso con un liderazgo más inclusivo y moderno.