“Será para ayudas sociales”: Alcalde de Zapallar suspende desfile del 21 de mayo para reasignar recursos

Entre estas ayudas habrán vales de gas y cajas de mercadería.

AGENCIA UNO.

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, anunció la suspensión del tradicional desfile del 21 de mayo en la comuna, en el marco de la conmemoración del Día de las Glorias Navales.

La medida busca redirigir los recursos asociados a la actividad hacia apoyo social directo para familias vulnerables.

Según informó el municipio mediante un comunicado, la decisión apunta a “redirigir recursos hacia apoyo social directo a familias vulnerables”, en un contexto económico complejo. En esa línea, se explicó que “la medida responde a una mirada de responsabilidad en el uso de los recursos públicos, especialmente en un contexto marcado por el desempleo y el sostenido aumento del costo de la vida”.

El jefe comunal detalló que “los recursos que habitualmente se destinaban a la organización del desfile, incluyendo gastos de producción, traslados, alimentación, horas extraordinarias y otros costos asociados, serán focalizados en ayudas concretas”.

Entre estas ayudas, mencionó “vales de gas, cajas de mercadería y distintos mecanismos de apoyo social directo”, enfatizando que el objetivo es dar respuesta a las necesidades más urgentes de la comunidad.

“El desafío de la gestión pública hoy exige tomar decisiones que permitan dar respuesta oportuna a las necesidades más urgentes de nuestros vecinos”, sostuvo Alessandri.

Asimismo, agregó que “nosotros entendemos el valor de nuestras tradiciones, pero también tenemos la responsabilidad de priorizar cuando el contexto así lo demanda”.

Pese a la suspensión del desfile, desde el municipio recalcaron que el 21 de mayo “se mantendrá como una fecha significativa para la comunidad”, destacando “su valor histórico y el sentido de memoria colectiva que representa”.