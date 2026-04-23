De acuerdo con los antecedentes preliminares, la mujer fue mantenida retenida en un inmueble ubicado en Cerro Navia.

AGENCIA UNO.

Una mujer comerciante de nacionalidad peruana que sufrió un secuestro en Estación Central fue encontrada con vida durante la tarde de este jueves, tras un operativo policial que permitió además la detención de cuatro presuntos involucrados.

El procedimiento fue liderado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la Policía de Investigaciones de Chile, que logró dar con el paradero de la víctima, quien se encuentra en buen estado de salud.

Secuestro en Estación Central: lo que se sabe del caso que terminó con cuatro detenidos

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la mujer fue mantenida retenida en un inmueble ubicado en Cerro Navia, aunque aún no se han entregado detalles sobre las condiciones en que permaneció ni sobre eventuales exigencias económicas por su liberación.

La Fiscalía ECOH confirmó que hay cuatro personas detenidas, dos de nacionalidad chilena y dos venezolanos, quienes serán puestos a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

El secuestro ocurrió la tarde del miércoles, cerca de las 19:30 horas, cuando la víctima llegaba a su domicilio en la intersección de Avenida 5 de Abril con Jotabeche. En ese momento, fue interceptada por un grupo de sujetos que se movilizaban en un vehículo, quienes la capturaron y huyeron del lugar.

Según testigos, la mujer se encontraba junto a su esposo al momento del ataque, sin que se registraran robos durante el hecho.