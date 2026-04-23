La advertencia de Johannes Kaiser a La Moneda: “Al PDG ya le entregaron cosas, ahora nos van a tener que entregar a nosotros”

El otrora diputado dejó en claro que los libertarios son oposición al Ejecutivo y descartaron ser una suerte de “apéndice” del oficialismo.

AGENCIA UNO

Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), lanzó una dura advertencia al Gobierno, en medio del inicio de la discusión de la megarreforma presentada por el presidente José Antonio Kast, dejando ver la molestia por ser excluidos de las conversaciones desarrolladas para interiorizar a la oposición de la propuesta.

En entrevista con Emol, el otrora diputado dejó en claro que los libertarios son oposición al Ejecutivo y descartaron ser una suerte de “apéndice” del oficialismo.

“No somos parte del Gobierno, no somos parte del Ejecutivo. Hemos sido una oposición que nosotros dijimos que iba a ser una oposición amigable, vamos a seguir siendo una oposición amigable pero como ustedes ven por ejemplo en la votación del estado de excepción, nosotros no estamos dispuestos a mantener las mismas políticas de Gabriel Boric y en ese sentido estamos cumpliendo con la labor que nos auto impusimos de ser huasca y ancla”, declaró el ex candidato presidencial.

Johannes Kaiser aseveró que “existe una percepción del Partido Nacional Libertario como si el Partido Nacional Libertario fuese una especie de apéndice de derecha. Y no lo es. El Partido Nacional Libertario y nosotros nacemos de un quiebre dentro del Partido Republicano por el Segundo Proceso Constitucional. Es un quiebre ideológico”.

Junto con ello, se refirió a las conversaciones de La Moneda con el Partido de la Gente (PDG) para buscar que sus parlamentarios aprueben la idea de legislar la megarreforma ingresada al Congreso Nacional.

“El PDG evidentemente transó o hizo un negocio político que les beneficia. Nosotros estábamos conversando sobre algunos temas que estaban integrados dentro de ese acuerdo que se entregó al PDG, que era, por ejemplo, el tema del impuesto a las Pymes”, apuntó Kaiser.

En esta línea, lanzó una advertencia al Ejecutivo: “Ya se entregó, ahora nos van a tener que entregar a nosotros otra cosa”.

“Si usted trata de lograr mayorías demasiado grandes, usted empieza a transar y empieza a negociar entonces con todo el mundo y, por supuesto, usted le entrega a uno y al resto se le despiertan los apetitos”, sentenció Johannes Kaiser.