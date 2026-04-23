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Economía

TGR comienza embargos y retenciones a quienes mantienen deudas del CAE

Se dio inicio a acciones de recuperación de recursos fiscales que incluyen retenciones de cuentas bancarias, inversiones, como depósitos a plazo y fondos mutuos, además de otros activos físicos como vehículos o bienes raíces.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo
AGENCIA UNO.

La Tesorería General de la República (TGR) inició una nueva etapa de cobro de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), aplicando medidas de embargo y retención de bienes financieros a deudores con ingresos mensuales superiores a los $5 millones que no han regularizado su situación.

Según informó el organismo, tras el proceso de notificación realizado el pasado 6 de abril, se dio inicio a acciones de recuperación de recursos fiscales que incluyen retenciones de cuentas bancarias, inversiones, como depósitos a plazo y fondos mutuos, además de otros activos físicos como vehículos o bienes raíces.

La TGR detalló que estas medidas se concentran en un universo de 1.340 casos a nivel nacional, correspondientes a deudores de mayores ingresos que, pese a haber sido notificados, no han cumplido con sus obligaciones.

TGR comienza embargos y retenciones a quienes mantienen deudas del CAE

“Las personas afectas recibieron notificaciones de que eso podía suceder cuando comenzó la recuperación de recursos fiscales”, indicaron.

Asimismo, explicaron que los embargos y retenciones se aplican “de conformidad a la normativa vigente”, abarcando distintos tipos de activos financieros y bienes.

Junto a ello, la TGR informó que las estrategias de cobro implementadas durante el año 2026 han permitido una recaudación superior a los $20 mil millones.

Además, solo durante abril se han registrado más de 7.500 convenios asociados al CAE, alcanzando una recaudación de más de $8.400 millones.

En paralelo, el grupo de deudores con ingresos sobre $5 millones ha realizado pagos por aproximadamente $2.400 millones, tanto de forma total como parcial y fuera de convenios establecidos.

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