Se dio inicio a acciones de recuperación de recursos fiscales que incluyen retenciones de cuentas bancarias, inversiones, como depósitos a plazo y fondos mutuos, además de otros activos físicos como vehículos o bienes raíces.

AGENCIA UNO.

La Tesorería General de la República (TGR) inició una nueva etapa de cobro de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), aplicando medidas de embargo y retención de bienes financieros a deudores con ingresos mensuales superiores a los $5 millones que no han regularizado su situación.

Según informó el organismo, tras el proceso de notificación realizado el pasado 6 de abril, se dio inicio a acciones de recuperación de recursos fiscales que incluyen retenciones de cuentas bancarias, inversiones, como depósitos a plazo y fondos mutuos, además de otros activos físicos como vehículos o bienes raíces.

La TGR detalló que estas medidas se concentran en un universo de 1.340 casos a nivel nacional, correspondientes a deudores de mayores ingresos que, pese a haber sido notificados, no han cumplido con sus obligaciones.

TGR comienza embargos y retenciones a quienes mantienen deudas del CAE

“Las personas afectas recibieron notificaciones de que eso podía suceder cuando comenzó la recuperación de recursos fiscales”, indicaron.

Asimismo, explicaron que los embargos y retenciones se aplican “de conformidad a la normativa vigente”, abarcando distintos tipos de activos financieros y bienes.

Junto a ello, la TGR informó que las estrategias de cobro implementadas durante el año 2026 han permitido una recaudación superior a los $20 mil millones.

Además, solo durante abril se han registrado más de 7.500 convenios asociados al CAE, alcanzando una recaudación de más de $8.400 millones.

En paralelo, el grupo de deudores con ingresos sobre $5 millones ha realizado pagos por aproximadamente $2.400 millones, tanto de forma total como parcial y fuera de convenios establecidos.