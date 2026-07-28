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Mujeres D: El nuevo espacio de El Dínamo en donde ellas marcan pauta

Con un panel que reunió a la excandidata a la presidencia de Colombia, Paloma Valencia, la presidenta del Senado y la ministra de Energía, se dio la presentación oficial del nuevo espacio.

Foto del editor María José Crespo
María José Crespo

Aunque en Santiago la tarde del lunes estuvo lluviosa, eso no fue impedimento para que un gran número de mujeres asistieran hasta el lanzamiento oficial de Mujeres D, una nueva apuesta editorial de El Dínamo, que nace con el propósito de visibilizar a mujeres que están transformando Chile y Latinoamérica desde distintos espacios donde se toman desiciones, como la innovación, la economía y la cultura.

La jornada que dio el puntapié inicial al espacio, contó con grandes invitadas como la ministra de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, quien hizo un breve alto en sus actividades para sumarse al evento.

Así mismo, durante el encuentro se dio espacio a un conversatorio moderado por el periodista Felipe Bianchi, denominado “Mujeres en democracia”, que incluyó la participación de la presidenta del Senado, Paulina Nuñez, la ministra de Energía Ximena Rincón y la presencia internacional de la exsenadora y excandidata a la presidencia de Colombia, Paloma Valencia, quienes relataron sus experiencias siendo mujeres en política.

Desde este lunes ya se puede ver todo el contenido disponible en el sitio web eldinamo.cl/mujeres-d y también en la cuenta de Instagram @_mujeresd.

Aparte del lanzamiento oficial de Mujeres D realizado en la capital, se suman dos fechas más en las regiones de Antofagasta y Concepción, los días 14 y 30 de agosto respectivamente.

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