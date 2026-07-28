Falabella termina vínculo con influencers tras casos de maltrato animal: “No representan los valores de nuestra marca”

“Como empresa reiteramos nuestro total rechazo a toda acción que atente contra el cuidado y respeto de los animales realizada tanto directa o indirectamente por los involucrados”, puntualizó la empresa.

Falabella salió al paso de la controversia generada por el accionar de la influencer Josefa Sáez y las panelistas del podcast Así Tal Cual, las que alcanzaron notoriedad por casos de maltrato animal, decidiendo poner fin a las colaboraciones con ambas.

La situación de Josefa Sáez se viralizó en redes sociales, tras dar a conocer un registro donde junto a su padre, entre risas, le dan a su perro un trozo de sashimi de salmón con gran cantidad de wasabi, además de mostrar la evidente molestia de la mascota con esta situación.

Por su parte, Teresita Durruty, una de las panelistas del podcast Así Tal Cual, programa auspiciado por Falabella, confesó que le daba de comer las colillas de cigarro a su perro y así ocultarle a sus padres que fumaba cuando era adolescente.

Durruty relató su paso por la escuela “fumando como chimenea” junto a sus amigos, y que para no dejar rastro daban las colillas a su mascota, práctica que se extendió “hasta los 16 años”.

En vista de estos episodios, Falabella dio a conocer una declaración pública en la cual dejó en claro que “desde que conocimos los antecedentes, como empresa reiteramos nuestro total rechazo a toda acción que atente contra el cuidado y respeto de los animales realizada tanto directa o indirectamente por los involucrados”.

En esta línea, la marca puntualizó que estos hechos “no representan los valores de nuestra marca ni de ninguno de los colaboradores de Falabella” y en vista de esta situación, “hemos acordado dar por finalizada la relación comercial con ambos involucrados”.