Ministro Mas adelanta incremento de cesantía: “Probablemente este y el próximo mes sean de malas noticias”

El secretario de Estado expresó que “estamos trabajando para que sea lo menos malo posible, pero siempre visualizando que ya la economía está volviendo a andar, lo cual es una gran noticia”.

AGENCIA UNO

Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, tuvo palabras para el panorama laboral que enfrenta el país, aseverando que este escenario será peor en las próximas semanas, apuntando a una caída en la actividad económica por el invierno y las lluvias.

Tras su encuentro con la plana mayor de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), donde analizaron medidas para fomentar la creación de empleo formal, Mas se refirió al informe que dará a conocer este viernes el INE sobre la tasa de cesantía para el trimestre abril-junio de 2026.

Al respecto, el secretario de Estado puntualizó que “hemos dicho que estamos en pleno invierno, son meses de menor actividad, así que probablemente este mes y el próximo mes sean meses de malas noticias”.

Ante esto, Daniel Mas expresó que “estamos trabajando para que sea lo menos malo posible, pero siempre visualizando que ya la economía está volviendo a andar, lo cual es una gran noticia“.

Respecto a las condicionantes que harían que la cesantía se dispare en el último trimestre, el biministro de Economía aseveró que “en uno de los meses con menos actividad vamos a tener todo el efecto de los temporales adicionalmente, así que probablemente no tengamos tan buenas noticias, pero la buena noticia es que estamos activados generando nuevas oportunidades para generar nuevos empleos”.

Por su parte, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, declaró que “sabemos que vivimos una emergencia laboral ya por varios años, hemos tenido tasas de desempleo muy elevadas y la verdad es que las últimas cifras también van en la misma línea. Tenemos la preocupación, al igual como lo mencionó el ministro (Mas), que en los meses de invierno, por estacionalidad, las cifras de desempleo tienden a aumentar”.