Admisión SAE 2027: estas son las fechas clave del proceso de postulación a colegios

Las familias podrán postular online a colegios públicos y particulares subvencionados siguiendo las distintas etapas del proceso.

El Sistema de Admisión Escolar (SAE) ya definió el calendario para el proceso de postulación correspondiente al año académico 2027.

De esta forma, las familias que buscan ingresar a establecimientos públicos o particulares subvencionados podrán realizar el trámite de manera online mediante la plataforma oficial, sin necesidad de acudir presencialmente a cada recinto educativo.

El periodo principal de solicitudes comenzará el martes 4 de agosto y finalizará el jueves 27 del mismo mes. Desde el sistema indicaron que las postulaciones no serán consideradas por orden de llegada, por lo que los apoderados podrán revisar con tranquilidad las alternativas disponibles antes de elegir sus preferencias.

Admisión SAE 2027: estas son las fechas claves del proceso de postulación a colegios

Dentro de las recomendaciones para las familias está seleccionar varios establecimientos de interés, idealmente seis opciones, y postular únicamente si necesitan cambiar de colegio, ya que al aceptar una nueva asignación se puede perder el cupo en el establecimiento actual.

El cronograma del SAE 2027 contempla que los resultados de la etapa principal estarán disponibles entre el 15 y el 21 de octubre, mientras que las listas de espera se informarán los días 28 y 29 de octubre.

Posteriormente, el periodo complementario de postulación se desarrollará desde el 10 hasta el 17 de noviembre, con resultados publicados el 1 de diciembre.

En tanto, la etapa final corresponderá al proceso de matrícula, que deberá realizarse presencialmente en el colegio asignado entre el 9 y el 22 de diciembre.

En las regiones de Aysén y Magallanes, este plazo se extenderá hasta el 29 de diciembre. Para completar el trámite, los apoderados deberán presentar documentos como la identificación del estudiante y del responsable de la matrícula.

Además, desde el 15 de julio se encuentra disponible EN ESTE LINK el registro anticipado para quienes necesiten crear por primera vez una cuenta en la plataforma del Sistema de Admisión Escolar.

Las autoridades recordaron que el proceso busca garantizar una asignación de cupos transparente, respetando las preferencias familiares y los criterios establecidos por la normativa vigente.