Sentido y confianza en el trabajo: solo la mitad de las personas percibe apoyo de su organización

Aunque cerca de 7 de cada 10 trabajadores chilenos encuentra sentido en su trabajo, el primer Track Mutual UAI: Los chilenos y el trabajo revela brechas persistentes en la relación entre personas y organizaciones. La confianza aparece como una de las variables más fuertemente asociadas a la satisfacción laboral y al sentido del trabajo, con diferencias de hasta 58 puntos en satisfacción según el nivel de confianza en la jefatura directa.

Mutual de Seguridad y el Laboratorio de Encuestas y Análisis Social de la Universidad Adolfo Ibáñez (LEAS-UAI) presentaron los resultados de la primera medición del Track Mutual UAI: Los chilenos y el trabajo, iniciativa que mide de forma permanente la percepción, experiencias y los cambios en el mundo laboral por parte de los trabajadores.

En esta primera medición, aplicada a 800 personas a nivel nacional durante mayo de 2026, se investigó sobre sentido del trabajo, compromiso y confianza. El estudio muestra que el trabajo mantiene un rol significativo en la vida de las personas: 7 de cada 10 trabajadores encuentra sentido en su trabajo, asociado principalmente a motivaciones individuales y vínculos con pares y equipos, más que al apoyo institucional percibido.

Uno de los hallazgos más relevantes es la importancia de la confianza en las relaciones laborales. Solo la mitad de los trabajadores declara confiar plenamente en su jefe directo, lo que se asocia con su nivel de satisfacción laboral. Quienes confían plenamente en sus jefaturas alcanzan niveles de satisfacción del 86%, ese indicador cae a 28% entre quienes confían poco o nada, generando una brecha de 58 puntos.

“La evidencia muestra que el trabajo sigue siendo un eje central de la vida de las personas, en sus relaciones cotidianas y presenciales, pero su sostenibilidad dependerá cada vez más de factores relacionales y organizacionales: confianza, propósito compartido, diseño del trabajo y calidad de liderazgo. En ese sentido, el Track Mutual UAI busca consolidarse como una medición periódica que permita monitorear y abrir la discusión pública en torno a la evolución del mundo del trabajo en Chile”, señaló Mariana Alcérreca, Gerente división Asuntos Corporativos de Mutual de Seguridad.

Uno de los resultados más significativos del estudio es la diferencia entre el apoyo percibido desde la organización y el que proviene del entorno laboral cercano. El apoyo organizacional percibido es el indicador más bajo del estudio, con 51% de respuestas favorables. Esto contrasta con el apoyo del líder, que alcanza 65%, y con el apoyo del equipo, que llega a 62%. El patrón general es claro: los trabajadores perciben más respaldo en los vínculos cercanos que en la organización como institución.

Esta diferencia sugiere que una parte importante de la experiencia laboral se sostiene en las relaciones

interpersonales: la confianza con quien los lidera y el equipo con el que trabajan cada día. “Esto es algo que permanece en el tiempo, porque a pesar de la mayor digitalización y trabajo remoto, el sentido y la motivación por el trabajo se construyen junto a otros. En línea a los hallazgos internacionales, este estudio confirma que los vínculos sociales en el trabajo (por ejemplo, con el equipo y con la jefatura) funcionan como factores protectores del bienestar laboral y son relevantes para encontrar sentido en el trabajo”, indica la socióloga Magdalena Browne, investigadora LEAS UAI y Decana de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez.

En esa línea, el estudio constata que los equipos pequeños (2 a 5 miembros) y medianos (6 a 19 miembros) muestran mayores niveles de sentido del trabajo, particularmente, en su componente positivo, esto es, logran conectar mejor su actividad laboral con una experiencia subjetiva de propósito, orientación y coherencia personal que las personas pertenecen a equipos grandes (20 o más miembros). “En equipos pequeños y medianos, puede ser más fácil coordinar tareas, sostener vínculos y reconocer el aporte individual, lo que favorece el sentido del trabajo; en equipos de 20 personas o más, en cambio, la cohesión y la coordinación se vuelven más difíciles, pueden aparecer subgrupos y la visibilidad del aporte individual se reduce”, complementa Ricardo González, Director de LEAS UAI.

El informe también identifica diferencias según tipo de cargo, edad y sector económico. Por tramo de edad, los trabajadores jóvenes muestran menores niveles de sentido laboral que los grupos mayores. Por sector, las mayores diferencias se observan entre áreas como salud y educación —con niveles cercanos al 76%-77%— y comercio y retail, donde el sentido del trabajo desciende a 56%. A su vez, no se observaron diferencias relevantes a nivel de macrozona ni género.