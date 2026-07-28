Exseremi de Salud: el matrón que hoy enfrenta una denuncia por violación contra una escort

Matrón de profesión y con una amplia trayectoria en la gestión hospitalaria, lideró distintos recintos de salud antes de asumir como autoridad sanitaria regional.

Foto: El Insular.

Fabián Barrientos Andrade es un profesional chileno del área de la salud, matrón de profesión, que desarrolló gran parte de su carrera en la administración hospitalaria antes de asumir como secretario regional ministerial de Salud en Magallanes.

Actualmente, su trayectoria quedó marcada por una investigación judicial tras una denuncia por un presunto delito sexual, situación que derivó en su salida del cargo.

Su experiencia en gestión pública y su vínculo con distintas comunidades de la zona fueron parte de los antecedentes considerados para su llegada al cargo.

El exseremi cuenta con un MBA en Salud y estudios complementarios en áreas como calidad, dirección estratégica y salud familiar. Durante su trayectoria estuvo al mando de diversos recintos asistenciales, entre ellos el Hospital Comunitario de Queilén, el Hospital Comunitario de Puerto Williams y el Hospital Dr. Marco Chamorro de Porvenir, donde destacó por su trabajo en la gestión sanitaria y cercanía con los habitantes de la región.

Barrientos, nacido y criado en la provincia de Tierra del Fuego, construyó su carrera profesional principalmente en Magallanes, región donde fue reconocido por su experiencia en salud pública. Su nombramiento como autoridad sanitaria regional buscaba fortalecer la administración del área y enfrentar los desafíos propios del territorio austral.

Investigación judicial: exseremi queda con arraigo nacional tras denuncia por presunto delito sexual

La carrera pública de Fabián Barrientos quedó marcada por una investigación penal luego de que fuera detenido y posteriormente removido de su cargo como seremi de Salud de Magallanes. El caso surgió tras un procedimiento policial en su domicilio, donde vecinos alertaron sobre un presunto altercado que derivó en diligencias por un posible delito de carácter sexual.

Según los antecedentes conocidos, la denuncia apunta a una eventual agresión sexual, mientras que la defensa del exseremi sostiene que se trató de un encuentro consentido y que existiría una controversia económica. La Fiscalía mantiene la investigación en desarrollo y hasta ahora no ha entregado mayores detalles sobre la dinámica de los hechos.

Tras conocerse la situación, el Ministerio de Salud solicitó su renuncia al cargo y Barrientos dejó sus funciones como autoridad regional. Posteriormente, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con la presunta víctima mientras avanza la investigación.