“Traición a la patria”: oposición se une contra plan de Republicanos para privatizar Codelco

AGENCIA UNO

El senador Arturo Squella, presidente de Republicanos, causó controversia en la oposición tras postular que La Moneda debe privatizar Codelco para así enfrentar la menor recaudación tributaria que provocará la megarreforma.

El parlamentario planteó a La Tercera que “lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”.

El senador Squella puntualizó que “luego de aprobado el proyecto que reactiva la economía, se debe contar con recursos suficientes para que la menor recaudación transitoria no afecte la implementación del programa de Gobierno, además, porque cada día que pasa bajo el mismo esquema, la empresa pierde su valor y con eso pierden todos los chilenos”.

El timonel de Republicanos reiteró que “se debe buscar la forma de contar con recursos suficientes para que la menor recaudación transitoria, no afecte la implementación del programa de Gobierno. Es fundamental que el orden en las finanzas que está haciendo el gobierno, no sea a costa de postergar las iniciativas sociales y de desarrollo que estaban en carpeta antes de la inesperada alza del petróleo, por lo mismo, creo que es tiempo de evaluar en serio, la decisión de impulsar la venta de empresas públicas que no producen como debieran o que en manos del Estado están impedidas de ser competitivas. Si parte de la propiedad de Codelco tuviera estándar privado, los resultados y proyección serían sin duda más convenientes”.

Oposición acusa de “traición a la patria” a Republicanos

Ante la postura expresada por Republicanos de buscar la privatización de Codelco, desde la oposición calificaron esta propuesta como “traición a la patria”.

El diputado Nelson Venegas, subjefe de la bancada PS, expresó que “cuando los Republicanos quieren vender Codelco, eso es un acto de traición a la patria, es vender la patria. Los socialistas, las socialistas, en todos los lugares vamos a defender la propiedad de Codelco porque el cobre es chileno”.

“Muchas vidas costó para que esto estuviera en manos de nosotros y porque además ha sido el principal sustento económico cuando así lo ha requerido la patria. Por lo tanto, las y los socialistas nos oponemos y vamos a defender que el cobre sea chileno y vamos a defender a Codelco por siempre”, argumentó el parlamentario.

Una mirada similar mostró su compañero de partido, Antonio Rivas, integrante de la Comisión de Minería: “La venta de Codelco sería un error histórico para Chile. Codelco es una gran empresa y seguramente Squella ya debe tener compradores, porque Codelco es riqueza con la que se financian las viviendas, los bonos, mejor salud, mejores barrios. Le digo a los republicanos, Codelco no se vende”.

El diputado por la Región de Antofagasta, Jaime Araya (independiente-PPD), agregó que “no les basta con darle más plata a los superricos, también quieren quitarle la plata que soporta las políticas sociales, los beneficios que el Estado aporta a los chilenos que más lo necesitan, a la salud, a la educación”.