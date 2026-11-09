¿Qué decisiones no debería delegar un líder a un algoritmo?

Neurociencia, ciencia de la decisión, innovación y ética de la inteligencia artificial marcan la agenda del encuentro Summit REDMAD 2026, que reunirá a académicos, empresarios y gremios el 26 de noviembre en Santiago, e incluirá la entrega de los Premios REDMAD.

La inteligencia artificial dejó de ser un tema aparte en las organizaciones: hoy tensiona cómo aprenden, cómo deciden y cómo crean valor. Con más información disponible que nunca y algoritmos que influyen cada vez más en el juicio de quienes dirigen, la pregunta es qué competencias necesita hoy un líder. Ese es el punto de partida del Summit REDMAD 2026, «Nuevas coordenadas del liderazgo: pensamiento crítico, innovación y ética», organizado por la Red de Mujeres de Alta Dirección (REDMAD).

El encuentro abordará el liderazgo desde tres coordenadas. Rachel Gabel-Shemueli, Ph.D. de ESADE e investigadora de la Universidad del Pacífico (Perú), analizará desde el neuroliderazgo cómo integrar capacidades humanas y digitales cuando la tecnología cambia más rápido que los hábitos y certezas de quienes dirigen. Juan Sebastián Montes, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, expondrá cómo decidir cuando no existe una única respuesta y el juicio está condicionado por sesgos y, cada vez más, por algoritmos. Leonardo Maldonado, socio fundador de 3xi y exdirector ejecutivo de Sistema B Chile, planteará cómo usar la IA para ampliar posibilidades y no solo para hacer más eficiente lo que ya se hace.

Esas ideas se contrastarán con la experiencia de quienes responden por resultados, en un panel moderado por la periodista Macarena Morales (CNN). María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago y primera mujer en liderar el gremio, aportará la mirada del comercio y las pymes frente a la adopción de IA, el e-commerce y la inmediatez. Horacio Pavez, inversionista de impacto y presidente del GSG en Chile, abordará cómo innovar sin poner en riesgo la confianza de inversionistas, equipos y comunidades. Macarena McKay, directora de la Asociación de Ética Empresarial y Organizacional de Chile, discutirá dónde está el límite entre lo tecnológicamente posible y lo correcto, y qué decisiones nunca deberían quedar en manos de un algoritmo.

El Summit REDMAD 2026 se realizará el jueves 26 de noviembre, de 8:30 a 13:00 horas, en el Hotel Intercontinental Santiago (Vitacura).