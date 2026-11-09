Presidente Kast confirma nueva alza de combustibles y anuncia proyecto para contener precios

El mandatario anunció que el Gobierno ingresará un proyecto con discusión inmediata para limitar las futuras alzas a $20 por litro durante los próximos 90 días.

El presidente José Antonio Kast adelantó que los combustibles subirán $40 por litro esta semana. El incremento se aplicará tanto a las bencinas como al diésel.

Junto con anunciar la variación, el mandatario informó que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley con discusión inmediata. La iniciativa busca establecer un límite de $20 por litro para las próximas alzas de ambos combustibles durante los siguientes 90 días.

El anuncio se conoció luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantara durante la mañana que el Gobierno buscaba reducir el próximo incremento al mínimo permitido por la legislación vigente del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

En la oportunidad, el secretario de Estado destacó el esfuerzo fiscal que implica mantener contenido el precio del diésel. Según explicó, el Estado está aportando $170 por litro para amortiguar su valor.

Kast retomó este punto tras participar en el comité político ampliado, realizado en el Palacio de La Moneda. En sus declaraciones, confirmó el monto del incremento y explicó el alcance de las medidas que prepara el Gobierno.

“Hoy queremos que se vaya al mínimo técnico autorizado por la ley, al menos en lo que dice relación con lo que se esperaba del alza para este jueves”, señaló el Presidente.

De esta manera, ratificó que tanto las gasolinas como el petróleo diésel registrarán un aumento de$40 por litro.

Respecto de los próximos meses, el jefe de Estado aseguró que cuenta con el respaldo de los jefes de bancada y de los partidos para avanzar con una nueva regulación.Su intención es que el proyecto ingrese y se tramite durante esta misma semana.

La propuesta establecería que ningún incremento supere los $20 por litro durante los próximos 90 días, tanto para las bencinas como para el diésel.

“Es un esfuerzo fiscal muy importante pero va a garantizar una estabilidad para los transportistas, para las familias en Chile”, sostuvo Kast.

Gasto fiscal y presión por los precios

Desde el Ejecutivo entregaron cifras sobre los recursos destinados a contener el precio de los combustibles. Entre agosto y octubre, el desembolso fiscal alcanzó aproximadamente $1,1 billones.

De ese total, $860 mil millones se utilizaron para amortiguar el valor del diésel. Este combustible concentra la mayor parte de los recursos destinados a la estabilización de precios.

El anuncio presidencial se produce en medio de una nueva semana de incrementos consecutivos. Este miércoles 11 de noviembre, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) dará a conocer su informe de precios. Los nuevos valores comenzarán a regir el jueves 12.

Antes de la confirmación del Gobierno, las estimaciones de los expertos anticipaban aumentos de entre $36 y $41 por litro para la gasolina de 93 octanos. Para la de 97 octanos, las proyecciones apuntaban a una variación de entre $36 y $42.

En el caso del diésel, las estimaciones eran considerablemente mayores: entre $70 y $90 por litro. Los cálculos consideraban los parámetros del MEPCO y los últimos ajustes registrados.

Movilizaciones de camioneros

La presión por el encarecimiento de los combustibles también se ha trasladado a las calles. Durante las últimas horas, distintos gremios de camioneros realizaron movilizaciones en varias zonas del país.

Entre las manifestaciones reportadas durante la mañana figuran las de Los Ángeles,Victoria, Osorno y Curicó.

Los transportistas han planteado diversas demandas frente al aumento de los costos. Entre ellas destacan la eliminación del impuesto específico a los combustibles y la implementación de cambios al MEPCO.