Segundo Piso en la mira: por qué Alejandro Irarrázaval incomoda al oficialismo

Tras el cruce con el senador republicano Arturo Squella en mayo, el jefe de asesores enfrenta ahora los reparos de Chile Vamos. En La Moneda, sin embargo, descartan cambios relevantes en el Segundo Piso.

Una tirante relación con los partidos ha marcado la gestión de Alejandro Irarrázaval, jefe del segundo piso de asesores del Presidente y principal orejero de Kast.

Primero fue el cruce con el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, que se enmarcó en los cuestionamientos a Irarrázaval por cumplir un rol fuera de sus atribuciones. Ocurrió el 4 de mayo, en un comité político ampliado en La Moneda, donde Squella planteó, según participantes, que “si uno es parte del problema, debería dar un paso al costado”.

En esa ocasión se cuestionó al jefe de asesores de Kast por adoptar responsabilidades que son del jefe de gabinete, el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Irarrázaval respondió, según los asistentes, que por ley la coordinación interministerial corresponde a Interior y que Squella confundía los conceptos.

Ahora, sin embargo, es en Chile Vamos donde ha encontrado resistencia la figura de Irarrázaval.

La crisis por los decretos que rebajaron las condenas de 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores, y que tiene al ministro de Justicia, Fernando Rabat, ante una inminente acusación constitucional que prepara la oposición, reabrió el debate sobre el rol del Segundo Piso.

Renovación Nacional (RN) planteó en una declaración pública “serios reparos respecto de las decisiones adoptadas y de la forma en que se ha conducido políticamente esta situación”, y pidió revisar las responsabilidades de quienes asesoran directamente al Mandatario. Aunque no los nombró, la alusión apuntaba a Irarrázaval y a Cristián Valenzuela, director de Contenidos y Comunicaciones de la Presidencia.

En el partido molestó que, consultado por la continuidad de Rabat y la salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva, Irarrázaval respondiera: “Pregúnteselo al ministro del Interior”. Schalper replicó que “su respuesta no puede ser endosarle la responsabilidad a otro ministro” y le pidió tener conciencia de que, cuando lleguen las evaluaciones de fin de año, en RN creen que “lo que aquí ha acontecido es síntoma de un problema mayor del cual evidentemente él es parte”.

El malestar no se limita a RN. En medio de los trascendidos de cambio de gabinete, entusiasmó en Chile Vamos la idea de que Irarrázaval diera un paso al costado o, al menos, se pusiera alguien a su lado que sirva como contrapeso.

La Moneda, eso sí, ha descartado públicamente el ajuste: “Lo vuelvo a señalar, no hay cambio de gabinete”, dijo Kast desde Madrid, mientras que el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, sostuvo que “nadie en el gobierno está hablando o pensando en un cambio de gabinete”.

La molestia acumulada en el oficialismo se debe a que Irarrázaval es visto como el principal sostenedor de Rabat en el gabinete, situación que ha devenido en un desgaste del Gobierno y el oficialismo en general, donde ya se sienten los costos políticos pagados ante la ciudadanía por la crisis.

Fue el propio Kast quien asumió la responsabilidad política al ser Presidente, según dijo desde Italia. La última encuesta Cadem ubica la aprobación presidencial en 29% (tres puntos más que la medición anterior) y la desaprobación en 68%. En el sondeo previo de la misma consultora, un 64% rechazaba la decisión de mantener a Rabat en el cargo.

Otro cuestionamiento incómodo para Irarrázaval es el símil que se hace en el oficialismo con Miguel Crispi, jefe de asesores de Boric que estuvo constantemente envuelto en polémicas y visible al ojo público. En el oficialismo remarcan que quien se desempeñe como jefe de asesores debe lograr pasar desapercibido, algo que no ha sucedido en la actual administración.

“Los segundos pisos no debiesen estar en el centro de la noticia. Y, lamentablemente, en los últimos dos gobiernos lo que hemos visto han sido segundos pisos que han sido focos de atención y de polémicas. El Segundo Piso tiene que hacer todo lo posible por estar lejos de las polémicas y por hacer efectivamente su trabajo, quizás el seguimiento de las políticas públicas y el resguardo del relato del Gobierno, y no tanto hacer noticia con los roces que han podido tener con algunos ministros”, dijo el diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, a EL DÍNAMO.

El diseño comunicacional, a cargo de Valenzuela, también ha recibido severos cuestionamientos. Valenzuela integra el círculo de hierro de Irarrázaval que también completan su jefe de gabinete, Víctor Valdés; el militante UDI Álvaro Bellolio, director de estudios y políticas públicas; el abogado Antonio Barchiesi, director de programación y hombre de confianza de Kast; y Eitan Bloch, asesor en materias internacionales. Según dicen fuentes del oficialismo, el Presidente le entregó a este grupo atribuciones inéditas respecto de gobiernos anteriores.

Por lo mismo, la evaluación generalizada en el oficialismo es que el segundo piso no está desempeñando de manera correcta su rol: no controla el relato, no ha logrado adelantarse y evitar las crisis, y tampoco ha logrado enrielar el diseño político.

Irarrázaval, que tuvo paso por RN y la UDI, y que en 2016 abandonó el gremialismo junto a Kast para formar Acción Republicana, germen del Partido Republicano, también ha perdido respaldo en la colectividad que ayudó a formar puesto que la mayor parte de sus correligionarios están en La Moneda. Esta semana, incluso, el secretario general del partido, Vicente Bruna, se sumó a quienes piden un gabinete con “más tonelaje político”.

Sin embargo, el futuro cercano de Irarrázaval no está en otro lugar que no sea La Moneda. En palacio aseguran que el republicano es la persona de mayor cercanía del Presidente y que no está contemplada una cirugía mayor en el Segundo Piso, pese a los cuestionamientos oficialistas. La ventana que se barajaba en el oficialismo para un eventual ajuste era antes de que Kast parta a Asia, el 14 de noviembre.