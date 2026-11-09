Quiroz asegura que “vamos a hacer un esfuerzo” para contener nueva alza de bencinas

El anuncio del ministro de Hacienda ocurre en medio de las movilizaciones que han protagonizado transportistas por este nuevo aumento programado para el jueves.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que como Gobierno harán “un esfuerzo” para contener la nueva alza en el precio de las bencinas programado para este jueves.

El anuncio ocurre en medio de las movilizaciones que han protagonizado transportistas debido a esta situación. El secretario de Estado precisó que para lograr esto recurrirá a los ahorros fiscales y al ordenamiento de las cuentas públicas.

“Vamos a procurar usar los ahorros y el ordenamiento fiscal que hemos tenido hasta ahora para poder hacer que estas alzas sean aún menores y más pausadas”, indicó Quiroz.

Además, aseveró que este beneficio será para todos y no para un segmentado grupo. “Hay que atender a toda la población, también a los usuarios de la gasolina. Así que vamos a hacer un esfuerzo”, afirmó.

Quiroz dejó en claro, eso sí, que con las bencinas “lo que no podemos hacer es dejar de acercarnos al precio internacional porque a pesar de que tenemos buenas señales, continuamos desfasados”.

El ministro de Hacienda recordó el esfuerzo que hacen para contener el precio del diésel, por ejemplo. “Cada vez que alguien le pone hoy día diésel al auto, está el Estado poniendo $170 por litro“, dijo.

“Es un esfuerzo que podemos hacer, lo vamos a discutir ahora, tenemos los cálculos hechos y esperamos que eso signifique poder dar un espacio de tiempo porque existe la posibilidad con las últimas señales geopolíticas de que esta cosa vaya amainando a cortar el dinero del precio internacional“, agregó.