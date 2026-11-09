Oposición sigue sin fecha para presentar acusación constitucional contra Rabat

En la sede nacional del Frente Amplio se reunieron este lunes los presidentes y secretarios generales de los partidos de oposición. Durante la cita, se estudió la acusación constitucional que este bloque presentará contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena a ofensores sexuales, y el encuentro que sostendrían con los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet este mes.

Una de las expectativas del encuentro era la fecha en la que las bancadas presentarían el libelo, pues el anuncio fue hecho hace casi dos semanas. Esta demora incluso ha sido citada por personeros de La Moneda. La semana pasada, desde Roma, el Presidente José Antonio Kast emplazó a la oposición: “Han tenido una semana para presentar la acusación constitucional, no lo han hecho. ¿Por qué? Que la presenten y que se vote si lo estiman conveniente”, instó.

Pese a que el pasado jueves la oposición se reunió con abogados constitucionalistas para preparar los fundamentos, entre los juristas no hubo consenso. El abogado Gabriel Osorio, vinculado al Partido Socialista, cuestionó el sustento legal del argumento que plantea la supuesta obligación del ministro de escuchar a las víctimas antes de conceder rebajas de condena, según consignó Ex-Ante.

09 DE NOVIEMBRE DEL 2026 / SANTIAGO Presidentes y secretarios generales de los partidos políticos de oposición sostienen una reunión de coordinación en la sede nacional del Frente Amplio. FOTO: VICTOR HUENANTE GALAZ / AGENCIAUNOY

AC aún no tiene fecha

No obstante, al cierre de la cita tampoco hubo una fecha clara. “Las acusaciones constitucionales no se presentan al otro día después de que anuncian, se tienen que conversar, ver los capítulos, y eso se hace no de un momento a otro. En esta semana va a estar presentada esa acusación constitucional”, respondió el presidente de la Democracia Cristiana Álvaro Ortiz.

El diputado también restó importancia a los cuestionamientos de los abogados. “Es parte de la discusión en la elaboración de esta acusación constitucional”, dijo. Un planteamiento similar hizo el timonel del PPD Raúl Soto: “Siempre van a haber opiniones jurídicas diversas, en todas las presentaciones respecto de cada norma hay distintas interpretaciones, hay distintas visiones, eso es parte del ejercicio jurídico y del contexto democrático en el cual estamos”.

Soto, además, precisó que son las bancadas opositoras “las que van a definir el día y la hora” del libelo acusatorio. Sobre el respaldo que esta acusación pueda tener en el oficialismo, manifestó que “hay que entender que al ser varios los capítulos es probable que algunos parlamentarios voten a favor algunos capítulos y otros en contra y eso lo desdramatizamos, porque basta con que se apruebe un capítulo de los tres o cuatro que puede tener esa acusación, para que el ministro quede destituido”.

Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, defendió que “la acusación constitucional se ha trabajado de manera seria, de manera responsable, se han incorporado todos los elementos que son necesarios para poder presentar frente al resto del Congreso”.

La cita con Bachelet y Boric, por otra parte, se concretará el 11 de diciembre. “Va a ser un encuentro en donde lo que nos interesa es poder hablarle al país, hacer un diagnóstico del momento actual, pero sobre todo centrarnos en lo que va a venir de trabajo en adelante”, adelantó Yeomans.