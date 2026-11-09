Los desafíos que enfrenta Gadi Eisenkot para formar el nuevo gobierno en Israel y suceder a Netanyahu

Si no consigue hacerlo, el presidente de Israel, Isaac Herzog, podría ofrecerle la oportunidad al actual primer ministro.

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El presidente de Israel, Isaac Herzog, le encargó al líder del opositor partido Yashar, Gadi Eisenkot, la tarea de formar un nuevo Ejecutivo para suceder al Benjamin Netanyahu, pero los analistas prevén que no será una labor sencilla.

Es que el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel tendrá que recurrir a toda su experiencia negociadora si desea transformarse en el próximo primer ministro.

Aquello, luego de que ninguno de los bloques políticos consiguió los escaños necesarios para garantizar una mayoría parlamentaria en las elecciones del 27 de octubre.

Los desafíos de Gadi Eisenkot para formar gobierno en Israel

Uno de los primeros desafíos que enfrenta Gadi Eisenkot para formar el nuevo gobierno en Israel es el del tiempo, ya que cuenta con un plazo máximo de seis semanas para hacerlo.

“Existe una necesidad urgente de un liderazgo nuevo y de gran calidad”, afirmó Eisenkot tras recibir el mandato, a la vez que defendió la necesidad de evitar nuevas elecciones, las que se llevarán a cabo en caso de que no consiga cumplir con el mandato de Isaac Herzog.

De igual manera, el líder del opositor partido Yashar tiene 28 días como tiempo límite para negociar los cargos del gabinete, los presupuestos y las políticas con los partidos.

Otro de los desafíos de Gadi Eisenkot es lograr la unidad necesaria en un Parlamento fragmentado, que incluye fuerzas árabes, partidos ultraortodoxos y el Likud, el partido de Benjamin Netanyahu.

En el caso de los partidos árabes, que sumaron 19 escaños, la fórmula que estudia el líder del partido opositor no necesariamente pasa por incorporar a representantes de esas colectividades en el gabinete.

Respecto de los partidos ultraortodoxos, que disponen de 13 escaños, el desafío pasa por el anuncio de Eisenkot de sumar a ese segmento de la población al servicio militar obligatorio, un tema que podría ponerse sobre la mesa de negociaciones.

Tal vez el mayor desafío es negociar con el Likud, dado el amplio respaldo que la colectividad le ha manifestado a Benjamin Netanyahu y el deseo manifiesto de este de continuar en el poder.

En esa línea, si Eisenkot no consigue formar gobierno, Herzog podría ofrecerle a Netanyahu la oportunidad de hacerlo.