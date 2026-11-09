Cuántos años pasará en la cárcel el actor Russell Brand tras su condena por violación y abuso sexual

Durante el juicio, la Fiscalía describió al artista como un depredador sexual “despiadado, calculador y manipulador”.

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El juez Joel Bennathan, del tribunal de la Corona de Southwark, reveló este lunes la sentencia que le impuso al actor y comediante británico Russell Brand, luego de que la semana pasada lo condenó por un delito de violación y tres de abuso sexual.

En el mismo juicio, el jurado declaró al artista inocente de otros dos cargos de violación y uno más por intento de agresión sexual.

Pese a que Brand se declaró inocente de todos los cargos que se le imputaron, la Fiscalía lo describió como un depredador sexual “despiadado, calculador y manipulador”.

Cuándo su abogado le preguntó si había cometido los delitos de los que estaba acusado, Russell Brand respondió “no” en voz alta y segura.

La pena para el actor Russell Brand por violación y abuso sexual

Pese a lo afirmado por el actor, el superintendente detective de la Policía Metropolitana, Andy Furphy, “Brand utilizó su influencia, su posición y su fama para aprovecharse de las mujeres y cometer delitos sexuales contra ellas. A medida que aumentaba su notoriedad, también lo hacía su sensación de tener derecho a todo“, resumió.

De acuerdo con lo informado por la prensa del Reino Unido, el artista enfrentaba una condena de entre 19 años y cadena perpetua por los delitos que se imputaron.

En concreto, este lunes el juez Bennathan reveló que Russell Brand tendrá que cumplir una pena de diez años de prisión.

Hasta la lectura de la sentencia, el actor permanecía en prisión preventiva, ya que el tribunal estimó que existía el riesgo de que se fugara tras ser declarado culpable de violación y abuso sexual.