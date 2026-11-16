BHP es reconocida como la minera con mayor participación femenina en Chile en cargos ejecutivos

La compañía fue distinguida durante la Cena Anual de Women in Mining Chile (WIM Chile) por la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo: 48% de los cargos ejecutivos de BHP en Chile está ocupado por ellas, una señal de que el desafío ya no es solo contar con más mujeres en minería, sino que puedan desarrollarse y liderar.

BHP fue reconocida como la Compañía Minera con Mayor Participación Femenina en Cargos Ejecutivos durante la Cena Anual de Women in Mining Chile (WIM Chile). La distinción destaca los avances de la empresa en equidad de género y su aporte al desarrollo de una industria minera más diversa e inclusiva.

El reconocimiento es el resultado de una estrategia que BHP comenzó a impulsar hace una década, cuando en 2016 se fijó el objetivo de alcanzar el balance de género en su dotación global al 2025. En ese momento, las mujeres representaban apenas el 16% de la fuerza laboral de la minería global y el 17,6% en BHP. En Chile, la meta se cumplió en 2024, un año antes de lo previsto, lo que convirtió a la compañía en la primera gran minera del país en lograrlo.

Actualmente, las mujeres representan el 45,9% de la dotación directa de BHP en Chile, casi el doble del 23,1% que registra la gran minería chilena, según CCM-Eleva. En cargos ejecutivos, su participación aumenta al 48%, lo que refleja avances no solo en el acceso a oportunidades laborales, sino también en la presencia femenina en espacios de toma de decisiones.

“Este es un camino que comenzamos hace diez años, es un camino de buenas prácticas que ha sido posible gracias al compromiso y tenacidad de la compañía y todos sus trabajadores y trabajadoras”, comentó Ximena Ossa, Head Asuntos Corporativos y Comunicaciones BHP Sudamérica.

“Chile sigue teniendo la minería con mayor participación femenina a nivel mundial y eso nos llena de orgullo. Es un desafío poder mantener esto y aumentarlo, sobre todo en los cargos de liderazgo: es importante avanzar no solo a nivel general, sino también entre los ejecutivos de las empresas”, añadió Laura Alvarado, sostuvo de WIM Chile.

El avance se ha sustentado en cambios sostenidos: reclutamiento que mitiga sesgos, adecuación de infraestructura en faenas y oficinas, políticas de trabajo flexible, salas de lactancia y una revisión anual de remuneraciones que mantiene la brecha salarial en torno al 1%.

Además, Ximena Ossa y Laila Ellis, Non-Operated Joint Venture Board Director de BHP, fueron reconocidas en la instancia como Embajadoras WIM Chile.

La distinción fue entregada durante la Cena Anual de WIM Chile, encuentro que reúne a representantes de la industria minera, autoridades y organizaciones vinculadas al sector para reconocer iniciativas y trayectorias que contribuyen a fortalecer la participación y el liderazgo de las mujeres en la minería nacional.