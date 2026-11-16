Control de combustible para flotas: la clave para cuidar los márgenes en Chile

En un escenario donde el precio del diésel y los costos operacionales presionan la rentabilidad de las empresas, gestionar el consumo de combustible se vuelve fundamental.

En un país largo y angosto como Chile, donde una carga puede recorrer miles de kilómetros por la Ruta 5 y donde sectores como la minería, la agroindustria y el retail dependen del transporte terrestre, el combustible es uno de los costos más relevantes para cualquier empresa con vehículos. Las variaciones en el precio del diésel impactan directamente en los márgenes, y por eso el control de combustible para flotas se ha convertido en una prioridad para gerentes de operaciones y jefes de flota.

Dónde se pierde el combustible

Gran parte del consumo de una flota es inevitable, pero una parte importante depende de factores que la empresa sí puede gestionar. Entre los más frecuentes están:

motores en ralentí durante esperas, cargas y descargas

rutas poco eficientes o con kilómetros innecesarios

estilo de conducción con aceleraciones y frenadas bruscas

velocidades elevadas en carretera, que disparan el consumo

mantención atrasada o neumáticos con presión incorrecta

cargas de combustible no autorizadas o diferencias entre lo pagado y lo cargado.

Cada uno de estos puntos puede parecer menor por sí solo, pero multiplicado por decenas de camiones y miles de kilómetros al mes se transforma en un gasto considerable.

Medir para poder mejorar

El primer paso para controlar el gasto es contar con datos confiables. Las soluciones telemáticas instaladas en los vehículos registran el consumo, los kilómetros recorridos, los tiempos de motor encendido y el comportamiento al volante. Toda esa información se centraliza en una plataforma que permite comparar vehículos, conductores y rutas.

Con estos datos, la empresa puede responder preguntas clave como qué camión consume más de lo esperado para el tipo de trabajo que realiza, en qué rutas se concentran los mayores desvíos o qué conductores podrían beneficiarse de una capacitación en conducción eficiente.

La conducción eficiente como herramienta de ahorro

El comportamiento del conductor tiene un impacto directo en el consumo. Mantener una velocidad constante, anticipar las frenadas, evitar aceleraciones innecesarias y apagar el motor durante las detenciones prolongadas son prácticas sencillas que, aplicadas de forma sistemática, generan ahorros medibles.

Los sistemas de gestión de flotas permiten acompañar a los conductores con indicadores claros y retroalimentación en tiempo real, convirtiendo la conducción eficiente en un hábito y no en una recomendación aislada. Además, una conducción más suave reduce el desgaste de frenos y neumáticos y mejora la seguridad en ruta.

Prevenir el uso indebido del combustible

Otro aspecto relevante es la detección de irregularidades. Cruzar los datos de las tarjetas de combustible con la posición del vehículo y el nivel del estanque permite identificar cargas que no coinciden con la ubicación del camión o consumos anómalos. Esto ayuda a las empresas a proteger un recurso de alto valor y a reforzar el control interno, sin necesidad de revisiones manuales que consumen tiempo.

Combustible y sostenibilidad

Reducir el consumo no solo mejora los resultados financieros. También disminuye las emisiones de CO2, un aspecto cada vez más valorado por clientes, mandantes y por las propias empresas en sus compromisos de sostenibilidad. Para muchas compañías chilenas, medir y reportar la huella de carbono de su operación logística ya forma parte de las exigencias de sus contratos con grandes clientes.

Una solución integrada para la flota

Para lograr un control real, lo ideal es que toda la información esté en un mismo lugar. Webfleet, la solución de gestión de flotas de Bridgestone, ofrece un sistema de control de combustible para flotas que reúne datos de consumo, conducción y ubicación en una sola plataforma. Con el control de combustible de Webfleet, las empresas chilenas pueden detectar desviaciones, capacitar a sus conductores con información objetiva y tomar decisiones que protegen sus márgenes y reducen el impacto ambiental de su operación.