Los días de esta semana en los que la lluvia regresará a Santiago y cuántos milímetros caerán

Meteored anticipó que las precipitaciones en la capital no afectarían por igual a toda la Región Metropolitana.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La inestabilidad atmosférica marcará esta semana en la Región Metropolitana, por lo que se anticipa que la lluvia regresará a Santiago durante algunos días.

Luego de varios días de altas temperaturas, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que se esperan precipitaciones ocasionales para los próximos días.

Además, el organismo también precisó que en algunas de las jornadas de esta semana se podrían producir tormentas eléctricas en diversas áreas de la zona central.

Qué días regresará la lluvia sobre Santiago

Meteored anticipó que las precipitaciones en la capital serán principalmente aisladas y no afectarían por igual a toda la Región Metropolitana.

Así, para este lunes 16 de noviembre se esperan chubascos durante la tarde en Santiago, y se estima que caerán entre 1 y 3 milímetros en el centro de Santiago, mientras que los sectores precordilleranos y cordilleranos recibirían un volumen mayor de agua.

Para mañana martes 17, la probabilidad de chubascos supera el 90% en algunas zonas de la Región Metropolitana y se proyectan alrededor de 5 milímetros de lluvia en Santiago, con los mayores acumulados en precordillera y probables tormentas eléctricas.

Los pronósticos de la DMC indican que las posibilidades de lluvia son mínimas para el miércoles 18, aunque no se descartan precipitaciones débiles y aisladas.

En tanto, el jueves 19 regresaría la inestabilidad y las precipitaciones, en particular durante la tarde y la noche, durante las cuales podrían acumularse hasta 4 milímetros en el centro de la capital.

Finalmente, para el viernes 20 de noviembre, la DMC pronosticó nubosidad parcial durante la mañana y en la tarde variará a cielo nublado, con una temperatura máxima de 22°C.