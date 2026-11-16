FOTOS – La ofrenda de Kast a Ho Chi Minh pese a calificarlo de asesino hace casi una década

Fue en 2017, cuando Bachelet visitó el mismo Mausoleo, que el mandatario calificó en redes sociales al vietnamita de dictador y asesino.

El presidente José Antonio Kast se encuentra de visita en Vietnam, en medio de su gira por Asia, oportunidad en la que visitó sorpresivamente el Mausoleo de Ho Chi Minh.

El revolucionario es el fundador de la República Democrática de Vietnam y del Partido Comunista de Vietnam, pero también es acusado de la muerte de miles de compatriotas. Algo que el propio mandatario recalcó hace casi diez años.

En 2017, la presidenta Michelle Bachelet también estuvo en ese lugar cuando visitó el país asiático. En esa oportunidad, Kast escribió en su cuenta en X: “23 años duró la dictadura de Ho Chi Mihn. Sólo en las Matanzas del Hué, murieron más de 2.000 personas a manos del Vietcong, grupo fundado por Ho Chi Mihn que por sí solo asesinó a más de 30.000 civiles en Vietnam”.

Hace solo unas horas fue el propio Presidente el que dejó una ofrenda floral acompañado de la primera dama, María Pía Adriasola, algunos integrantes de su gabinete, la delegación de parlamentarios y la embajadora de Chile en Vietnam, Nasly Bernal.

El canciller Francisco Pérez Mackenna se refirió al gesto de Kast en el Mausoleo de Ho Chi Minh, y precisó que “el presidente es el presidente de todos los chilenos, representa al país, representa las políticas de Estado y eso es lo que corresponde. No hay ninguna incomodidad“.