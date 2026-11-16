Alerta Roja en Quillota, Limache, Quintero y Concón por riesgo de desborde del río Aconcagua

Senapred precisó que se están movilizando “todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la Alerta Roja en las comunas de Concón, Quintero, Quillota y Limache, en la Región de Valparaíso, por el riesgo de desbode del río Aconcagua.

De acuerdo con lo reportado por la entidad a través de las redes sociales, la medida comenzó a regir a partir de la noche de este domingo 15 de noviembre y permanecerá vigente en la medida en que se mantengan las condiciones que llevaron a decretarla.

En esa línea, Senapred ratificó que, debido a la situación en el río de Aconcagua, se están movilizando “todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento“.

Monitoreo del río Aconcagua

Al respecto, la Dirección General de Aguas (DGA) informó que la estación de monitoreo del río Aconcagua, ubicada en Puente Colmo, alcanzó el umbral rojo.

Lo anterior, luego de que la estación fluviométrica registró un caudal de 224,160 metros cúbicos por segundo, superando el umbral de Alerta Roja establecido en ese lugar.

Pero, más allá de aquel registro, la falla del sensor de ese lugar de monitoreo impide establecer con precisión el caudal del río Aconcagua.

Según precisó Senapred, “resulta necesario reforzar el monitoreo y vigilancia de los puntos críticos ubicados en la ribera del río, particularmente en aquellos sectores habitados y en zonas donde un eventual desborde pudiera comprometer la seguridad de las personas, la conectividad vial y el funcionamiento de servicios básicos”.