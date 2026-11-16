Jiles revela postura mayoritaria del PDG ante acusación contra Rabat: “Nos gustaría que la bancada la aprobara”

La legisladora adelantó que solo dos integrantes de la bancada están en reflexión. “Todos los demás estamos por aprobar”, afirmó.

La diputada Pamela Jiles (PDG) dio luces de la postura de la bancada del Partido de la Gente ante la acusación constitucional que la oposición presentó contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de pena otorgadas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

De los 13 diputados que integran la bancada del PDG, solo dos aún se encuentran en reflexión, según reveló Jiles en conversación con radio Infinita. “Todos los demás estamos por aprobar la acusación constitucional y eso además pone una pizca de misterio a un resultado que era súper previsible sin estos elementos. Una vez más el PDG va a ser clave en esa votación”, complementó.

Jiles aseguró que si el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, es quien habitualmente se encarga de negociar y conseguir los apoyos de parlamentarios uno a uno, ahora “parece que subió de rango el pirquineo, porque es el propio Presidente quien está pirquineando votos para la acusación constitucional”.

“Esperamos votar en bloque. Es la perspectiva que tenemos a ocho meses de maduración de la bancada. Nos gustaría que la bancada completa aprobara la acusación constitucional contra Rabat”, precisó.

Previamente, el jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, había afirmado que aunque la bancada busca votar alineada, hay ocasiones en que está sobre la mesa la opción de que cada diputado tenga autonomía. “Los tiempos de la oposición no son los nuestros, nuestra mirada es que tenemos que conocer la acusación constitucional y nos tomaremos el tiempo para estudiarla (…) Pero cuando hay mucha controversia o buenos argumentos de lado y lado lo que hacemos como válvula de escape es dar libertad de acción”, afirmó a T13 radio.