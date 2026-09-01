Paola Nimo y la paridad en puestos de liderazgo: “Sabemos que es un logro al que llegamos, pero hay que seguir trabajando”

Tras alcanzar un 50% de mujeres en cargos senior y concretar la equidad salarial, la gerenta de Sustentabilidad Mercado Sur de la firma brasileña Natura, analiza en entrevista con EL DÍNAMO, las claves para retener talento y el desafío de transformarse en una empresa 100% regenerativa al 2050.

Recientemente la empresa brasileña de belleza, Natura, dio a conocer los resultados de su Informe Integrado 2025 en donde resaltan con orgullo que desde 2023 lograron reducir la brecha de género en cargos de liderazgo senior ocupados por mujeres, equipararon el número en 50% de puestos para ellas y 50% de puestos para ellos, en donde además la equidad salarial también juega un rol importante con un salario justo para el 100% de sus trabajadores.

En entrevista con Paola Nimo, gerenta de Sustentabilidad Mercado Sur de Natura, destacó la importancia de no quedarse solo en el logro obtenido y desarrollar políticas internas que mantengan la ecuación.

También resaltó el compromiso de la empresa con el medio ambiente al establecer políticas que ayuden a “sanar lo que ha sido degradado”, esto con el fin de transformarse en una empresa regenerativa hacia 2050, manteniendo un balance positivo entre el capital social, humano, natural y financiero.

— Paola, ustedes están muy orgullosos de haber cumplido antes de 2030 muchas de las metas que se han propuesto en diferentes áreas y una de esas es que la empresa elimine la brecha laboral entre hombres y mujeres, algo que no solo afecta a Chile y Sudamérica, sino que más bien es algo mundial. ¿Cómo planean seguir manteniendo esto y hacer que sirva de ejemplo para otras empresas?

— Actualmente contamos con un 50% de mujeres que lideran en posiciones senior, pero sabemos que es una fotografía. Sabemos que es algo a lo que llegamos y que tenemos que seguir trabajando. Muchas veces hablamos de equidad, pero también tenemos que pensar en el pago justo, porque podemos contratar mujeres, pero si no llegan al liderazgo también tenemos un problema. Entonces miramos cómo capacitamos, cómo contratamos, cómo promovemos y después también una revisión super exhaustiva en cómo pagamos y cómo pagamos a todos, porque cuando vos no medís, no podés corregir, no podés gestionar. Entonces tenemos muy considerado que la empresa es un organismo vivo. Capaz hoy tenés una situación y puede ser que te cambie, entonces todo el tiempo tenés que estar volviendo a revisar.

— ¿Cómo lograron llega a ese porcentaje?

— La verdad es que no hay una sola política, es una estrategia. Es ponerlo en las metas, empezar a gestionar, empezar a monitorear cómo estás puertas adentro. Uno tiene quizás el propósito de decir “voy a contratar mujeres”, pero si no cambiás tu forma de contratar, tu forma de capacitar, tu forma de dar beneficios, tu forma de generar capacidades, realmente es difícil que puedas llegar a un 50% de mujeres en posiciones senior.

— Ustedes tienen una alta retención de talento, ¿cómo lo han logrado??

— La verdad es que Natura tiene un propósito muy claro y creo que las personas que deciden ingresar a la compañía tienen algo en común con ese propósito, que resuenan y lo vibran. Entonces eso es algo que marca mucho la pertenencia y el compromiso.

La empresa como un organismo dinámico

Paola resalta que es importante que las empresas entiendan que las necesidades de sus trabajadores no son permanentes, por lo cual deben revisar constantemente qué es necesario mejorar para generar un ambiente laboral óptimo que propicie una retención de talento mayor. De este modo asegura que generar instancias en donde se pregunte al propio personal qué necesitan o si lo que está disponible es suficiente.

En esa línea el concepto de organismo vivo, no es al azar, y aunque en esta entrevista lo relaciona principalmente al hecho de que ha sido una herramienta de medición que los ha llevado a construir una empresa más equitativa en cuanto a género, también se puede aplicar a instancias como la antes mencionada.

— Usted mencionó anteriormente que la empresa es un “organismo vivo, ¿a qué se refiere exactamente?

— A que las empresas van cambiando constantemente. Hoy pudiste tener una rotación, un ascenso, tuviste algún movimiento y eso te puede cambiar el porcentaje. Entonces, no puede ser algo a lo que vos te abracés y te auto felicités porque realmente es un trabajo que tiene que ser diario. Eso muy importante.

— Ustedes hablan de ser una empresa regenerativa. ¿A qué se refiere?

— Ser una empresa 100% regenerativa es nuestra meta al 2050. Hoy no lo somos. Y puede ser algo que que quede como muy conceptual, y sea difícil de entender porque hoy casi siempre estamos hablando de sustentabilidad (…). Lo que dice es necesitamos regenerar, porque necesitamos curar, necesitamos sanar mucho de lo que ha sido degradado.

Entonces para poder ser una empresa 100% regenerativa, nuestra forma y nuestra metodología de evaluar y monetizar nuestros impactos, que están al alero de cuatro capitales bajo los que trabajamos, que es el capital social, humano, natural y financiero, deben estar en positivo de forma simultánea e individual.

— ¿Cómo definiría esta visión 2050?

— Súper desafiante y ambiciosa, pero también necesaria para marcar el camino.

“Este complejo objetivo se concretará por medio de factores como el fortalecimiento de cadenas de la sociobiodiversidad, la descarbonización progresiva de procesos industriales, el desarrollo de productos con menor impacto a lo largo del ciclo de vida y el fomento de alianzas entre actores de diferentes esferas sociales para encontrar soluciones, colectivamente” (Fuente: Informe Integrado 2025).

— ¿Y cómo la están estructurando?

Sabemos que no tenemos todo claro, de hecho quizás no tenemos ni siquiera la solución ahora mismo. Las metas propuesta son muy ambiciosas, pero creo que el salir a contarlas también pueden despertar el interés de otros actores que quieran sumarse y generar formas nuevas de poder crear. Tenemos claro el camino a donde queremos llegar y eso te permite tener una mejor visión .