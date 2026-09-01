VIDEO – Gritos y manifestaciones obligan a suspender votación de Sala Cuna en el Senado

La sesión fue interrumpida luego de que asistentes realizaran manifestaciones desde las tribunas durante la discusión de la iniciativa.

La discusión en particular del proyecto de Sala Cuna Universal en el Senado fue suspendida este martes luego de que se registraran incidentes en las tribunas.

Durante la sesión, dirigentes y asistentes comenzaron a realizar gritos y manifestaciones relacionadas con el mecanismo de financiamiento de la iniciativa.

Ante la situación, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, ordenó desalojar las tribunas, mientras se activaron los timbres para solicitar el retiro de los asistentes. Debido a ello, funcionarios de Carabineros ingresaron al lugar para concretar el procedimiento.

Como consecuencia de los incidentes, la votación quedó postergada para la próxima semana. Además, se determinó que la continuación del debate se realizará sin público en las tribunas, como medida para evitar nuevos episodios durante la discusión legislativa.

Tras el desalojo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, abordó las críticas relacionadas con el financiamiento del proyecto y los cuestionamientos sobre un eventual uso del Fondo de Cesantía. “Es legítimo tener discrepancias en términos de cómo se financia un proyecto de ley o distintas materias en particular. Lo que no corresponde a nuestro modo de ver es la estridencia, los gritos. Nosotros somos dialogantes. Hemos propuesto un método de financiamiento sostenible”, dijo.

El secretario de Estado defendió la propuesta y afirmó que “tenemos un déficit fiscal estructural de 3,7% heredado. Esos son 13.000 millones de dólares. Este es un proyecto con dosis de realidad que es sostenible, que es capaz de ampliar el beneficio y la cobertura de esa lacuna a todo hijo, a toda hija de un trabajador o de una trabajadora. Entonces yo pido que por favor nos centremos en las cosas que nos unen, en la voluntad de avanzar”, agregó.