Inédito cambio en U. de Talca: elimina examen de grado para sus estudiantes de Derecho

Desde la institución educacional explicaron que esta modificación “reduce la duración real de la carrera en aproximadamente dos años, al no estar fuera del plan de estudios”.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Talca anunció un inédito cambio para los estudiantes que ingresen a la carrera a partir de 2027: la eliminación del examen de grado como requisito para la titulación.

En su lugar, se determinó que los alumnos en el quinto año de la carrera cursen dos asignaturas: una de integración y evaluación de conocimientos en Derecho Civil y otro de Derecho Procesal.

Según consignó T13, tras completar cada ramo, los estudiantes tendrán que rendir un examen oral, es decir, una evaluación final de Derecho Civil y otra de Derecho Procesal, necesitando una nota mínima de 4.0 para aprobar.

Al respecto, Oscar Guzmán, director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Talca, explicó que “si bien el examen de grado oral tradicional tiene virtudes, consideramos que no responde a los desafíos actuales de una formación basada en competencias, en que el medio exige profesionales con la capacidad de movilizar conocimientos para solucionar problemas reales. Es por eso que nuestro plan de estudios rescata lo positivo de la examinación oral, como es la integración teórica y conocimientos de instituciones, pero incorpora el análisis y resolución de casos”.

Sobre el cambio de metodología, Guzmán indicó que “permite evaluar y reforzar de mejor formas las competencias comprometidas en perfil de egreso, por cuanto no solo se evalúan conocimientos teóricos, sino también competencias de análisis y aplicación, altamente demandadas en el mercado laboral”.

Junto con ello, destacó que esta modificación “reduce la duración real de la carrera en aproximadamente dos años, al no estar fuera del plan de estudios”.