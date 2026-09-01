“No nos van a amedrentar”: Fiscalía refuerza protección tras amenazas a alcalde de San Bernardo y confirma escoltas

El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que existen fiscales con medidas especiales de seguridad y pidió aumentar los recursos destinados a su protección.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a las amenazas contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White, luego de que se conociera un supuesto plan para atentar contra su vida.

La autoridad explicó que la Fiscalía y las policías activan protocolos de protección cuando identifican situaciones de riesgo, aunque mantienen bajo reserva los detalles para no afectar las investigaciones.

“Cada vez que haya una autoridad amenazada, cada vez que ha habido un fiscal respecto del cual se ha amenazado hemos tomado las medidas para evitar que ello ocurra”, afirmó Valencia desde el Congreso en Valparaíso.

El persecutor agregó que estas acciones buscan resguardar tanto a las autoridades como a quienes cumplen funciones vinculadas con la ciudadanía.

Fiscalía refuerza protección tras amenazas a alcalde de San Bernardo y confirma escoltas

El fiscal nacional también confirmó que actualmente hay integrantes del Ministerio Público que cuentan con resguardo especial. “Sí, hay fiscales efectivamente hoy día con medidas de protección especiales, incluso que están acompañados con escoltas”, señaló, recordando además que en el pasado se han registrado atentados contra fiscales.

En materia de seguridad, Valencia detalló que la Fiscalía Nacional dispone de un Departamento de Seguridad, protocolos específicos y recursos para proteger a sus funcionarios. Sin embargo, sostuvo que el financiamiento actual no sería suficiente para cubrir todas las necesidades y manifestó su expectativa de que estos fondos sean incrementados en la próxima Ley de Presupuestos.

Finalmente, el fiscal nacional aseguró que las amenazas no modificarán el trabajo del Ministerio Público. “Es importante que la ciudadanía tenga presente que no nos van a amedrentar, no nos van a amilanar, los fiscales van a seguir, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en pos de la defensa del derecho, de la defensa de la democracia, de la protección de la ciudadanía y no habrá amenaza que nos haga retroceder de eso”, sostuvo.