Parque Arauco desarrolla histórico plan de inversiones en Chile por USD 781 millones

La tienda más grande del país en Parque Arauco Kennedy y la ampliación del Mall Curicó destacan como los principales proyectos.

Parque Arauco S.A. anunció sus últimas inversiones en Chile, donde destacan la reconversión del ala poniente de Parque Arauco Kennedy, intervención que se ejecutará entre 2027 y 2030, y la ampliación de Mall Curicó -a través de Grupo Marina- como parte de su histórico plan de inversiones en Chile por USD 781 millones.

Con la remodelación de Parque Arauco Kennedy, el centro comercial pasará a tener más de 500 tiendas, consolidando su escala y ampliando la variedad de su mix comercial. En el marco de este proceso, Paris trasladará su operación a la zona donde hoy se ubica Ripley para habilitar la tienda más grande del país con aproximadamente 16.500 m².

El espacio liberado por Paris se destinará a 11.000 m2 de superficie distribuidos en 70 tiendas menores e intermedias y a nueva oferta gastronómica.

Otra de las novedades es la ampliación de Mall Curicó, inversión que se realiza a través de Grupo Marina, que sumará 11 mil m2 de superficie arrendable, 70 nuevos locales y un aumento de 400 estacionamientos.

“Este ha sido un año de expansión, desarrollo y consolidación. Estamos ejecutando uno de los planes de inversión más ambiciosos de nuestra historia en Chile por US $781 millones. El foco está puesto en la expansión de nuestros principales activos, el desarrollo y adquisición de nuevos centros comerciales, junto con el fortalecimiento de nuestra presencia en el mercado de multifamily”, explica el gerente general de Parque Arauco División Chile, Andrés Torrealba.

Parque Arauco Kennedy: de centro comercial a complejo de uso mixto

Tras integrar Mall Open Kennedy en 2025 (hoy Zona D), se inauguró la Zona C a comienzos de 2026 con acceso por Cerro Colorado, completando 430 tiendas en todo el centro comercial, con hitos como la primera tienda Seiko de Latinoamérica, la flagship de Nespresso más grande del país y marcas de belleza como Dior y Kiko Milano.

Asimismo y como parte de la Zona C, en abril de este año se inauguró el nuevo foodcourt de dos niveles, que incorpora una gran terraza con vistas al Parque Araucano, con nuevas propuestas gastronómicas, convirtiéndose en un polo de gran atractivo para los distintos públicos del sector de Nueva Las Condes.

En paralelo, avanza una torre de oficinas clase A de 23.400 m² arrendables, con 97% de avance global y entrega proyectada para el primer trimestre de 2027, en una ubicación privilegiada en Nueva Las Condes junto a la futura estación Parque Araucano de la Línea 7. A esto se suma el primer edificio multifamily dentro de un mall de la compañía: 24 pisos y 414 departamentos en renta, con amenities en el piso 7 y rooftop en el piso 31, con apertura prevista para 2028.