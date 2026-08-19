Premio Karen Poniachik para mujeres que trabajan en minería ya tiene a sus ganadoras de 2026

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Salón de Honor de la Ilustre Municipalidad de Santiago y contó con la participación del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

Ministerio de Minería

Este martes se llevó a cabo la ceremonia de premiación de la tercera edición del Premio Karen Poniachik, instancia que reconoce el trabajo de mujeres en el rubro minero. Hasta el salón de Honor de la Ilustre Municipalidad de Santiago llegó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, autoridades, representantes de la Mesa Nacional Mujer y Minería y las ganadoras de las versiones 2024 y 2025.

La convocatoria, que este año recibió más de 30 postulaciones de empresas mineras, sindicatos, gremios y organizaciones vinculadas al sector, dio por ganadoras a Danielle Laport Aldunate, directora de la Empresa Nacional de Minería (Enami), en la categoría industria minera; Marcela Rodríguez Cáceres de Workmed, en empresas proveedoras; y Mireya Burgos Sepúlveda de Carahue, en pequeña minería no metálica.

El premio nació en 2024 como reconocimiento al legado de la primera ministra de Minería del país, Karen Poniachik, quien se desempeñó en el cargo durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, entre los años 2006 y 2008. Su objetivo destacar el esfuerzo de las mujeres que trabajan para promover la equidad de género, la diversidad y la inclusión en todas las facetas de la industria minera, desde la explotación hasta la gestión corporativa.

Sobre las ganadoras 2026

De acuerdo al sitio web del ministerio de Minería, las tres ganadoras poseen vasta experiencia en la industria.

Danielle Laport Aldunate es ingeniera civil industrial y lleva más de 20 años liderando procesos de estrategia, planificación, finanzas, transformación organizacional y gestión corporativa en el rubro minero. A lo largo de su carrera ha impulsado iniciativas de diversidad e inclusión, contribuyendo al desarrollo del liderazgo femenino en sectores tradicionalmente masculinizados.

Marcela Rodríguez Cáceres es licenciada en Educación y profesora de Química y Ciencias con una trayectoria profesional de más de 25 años vinculada al desarrollo de personas, formación de talento, liderazgo organizacional y relacionamiento con la industria minera. Actualmente es líder de Women in Action by APRIMIN.

Mireya Burgos Sepúlveda, en tanto, se ha desempeñado por más de dos décadas en la minería no metálica a través del trabajo familiar. Su aporte trasciende el descubrimiento de las propiedades del mineral y representa una forma de hacer minería basada en la observación, la innovación y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Realidad de la minería chilena

De acuerdo al último Monitoreo de Indicadores de Género de CCM-Eleva, Chile mantiene un marcado liderazgo en cuanto a presencia femenina en el rubro, llegando al 24,1% de participación. Esta cifra posiciona al país por encima de otros países mineros como Australia (22,6%), Sudáfrica (22,1%), Canadá (14,7%), Estados Unidos (13,7%) y Perú (8,1%).