VIDEO – “Sabía que esto iba a suceder”: Evelyn Matthei se suma a las críticas por el fin de Yo Elijo Mi PC

Para la excandidata presidencial, “dejar a miles de niños sin sus computadores es una decisión que simplemente no se entiende”.

Evelyn Matthei se sumó a la ola de críticas que provocó la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de descontinuar el programa Yo Elijo Mi PC de la Ley de Presupuesto 2027.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la excandidata presidencial señaló de entrada que a raíz de su postura “van a decir que arremeto contra el Gobierno porque estoy picada, porque perdí. Ustedes ya lo conocen”.

Junto con eso recordó que “la verdad es que durante la campaña dije muchas veces que era imposible cortar la cantidad de dinero fiscal que querían cortar sin afectar gravemente el gasto social“.

Con lo ocurrido con Yo Elijo Mi PC, Matthei indicó que “ahora lo estamos viendo con la eliminación de un programa“, el cual “beneficia a niños y a familias vulnerables”.

La otrora exalcaldesa de Providencia remarcó que “soy economista, sabía que esto iba a suceder y lo dije claro y fuerte durante la campaña”.

En el mismo registro, incluso añadió el extracto de un debate en el que emplazó a José Antonio Kast respecto a si en su recorte de 6.000 millones de dólares incluiría beneficios sociales.

En el post publicado por Matthei sostuvo que “dejar a miles de niños sin sus computadores es una decisión que simplemente no se entiende. Y son ellos quienes terminan pagando las malas decisiones del Gobierno”.