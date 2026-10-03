Lo que se sabe de la muerte de un reservista del Ejército durante un entrenamiento en Arica

La institución uniformada remitió los antecedentes del caso a la Fiscalía Militar e inició una Investigación Sumaria Administrativa.

El Ejército confirmó la muerte de un reservista durante actividades de instrucción y entrenamiento que se realizaba en la ciudad de Arica.

Fue en un comunicado donde la Brigada Motorizada N°24 Huamachuco informó el deceso del alférez de reserva identificado como Diego Aníbal Olivares Rojo.

En el documento detallaron que “la mañana de este sábado 3 de octubre, mientras se encontraba desarrollando actividades de instrucción y entrenamiento en la ciudad de Arica, sufrió una descompensación”.

Tras esto fue “trasladado de inmediato al Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani”. Fue en ese centro asistencial “donde posteriormente se constató su fallecimiento“.

Junto con entregar el apoyo emocional a los familiares de Olivares, la institución uniformada expresó “su profundo pesar ante la irreparable pérdida de uno de sus camaradas“.

El Ejército confirmó que entregó los antecedentes de la muerte del reservista en Arica a la Fiscalía Militar. “Se dispuso el inicio de una Investigación Sumaria Administrativa, con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos”, agregaron.

Este deceso ocurrió en la misma unidad militar en la que, en 2019, falleció el conscripto Franco Vargas en medio de marchas de instrucción y aclimatación en la zona cordillerana del norte del país.