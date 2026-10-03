“Ante esta negligencia impresentable…”: Peñalolén financiará programa Yo Elijo Mi PC tras ser excluido del Presupuesto 2027

El alcalde criticó la decisión del Gobierno sosteniendo que “no puede poner la ideología por sobre el derecho a la educación”.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), anunció que, con fondos municipales, financiarán el programa Yo Elijo Mi PC y así mantener el beneficio dirigido a los estudiantes.

La decisión ocurre luego de que el Gobierno de José Antonio Kast anunciara que la iniciativa fue excluida de la Ley de Presupuesto 2027. Según indicaron diversos ministros, esto se debió a que no estaba bien evaluado y que el uso de los computadores no era un factor determinante en el aprendizaje.

El plan anunciado por el jefe comunal busca cubrir la entrega de los aparatos tecnológicos a más de 500 alumnos de séptimo básico de establecimientos municipales. Además, confirmaron que se reasignarán fondos de las arcas comunales para absorber el costo total del equipamiento.

“Nuestros niños y niñas no van a pagar la indolencia del gobierno. Ante esta negligencia impresentable, vamos a hacer un esfuerzo extraordinario desde el Municipio”, señaló el alcalde de Peñalolén a raíz de lo ocurrido con Yo Elijo Mi PC.

Según Concha, “un computador es esencial para el aprendizaje, las tareas, la investigación y el acceso de nuestros niños al mundo. Y no todas las familias pueden costearlo”.

“Por eso es tan grave lo que hace el Gobierno y tan urgente que podamos mantener el beneficio. El Gobierno no puede poner la ideología por sobre el derecho a la educación“, remató, según consignó 24 Horas.