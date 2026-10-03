Frei respalda adhesión al Escudo de las Américas: “Fortalece la respuesta del Estado frente al crimen organizado y al narcotráfico”

Para el expresidente, la iniciativa impulsada por Donald Trump es un intento de “cooperación regional” y Chile “no puede quedarse al margen”.

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle respaldó la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de adherirse al denominado Escudo de las Américas.

La iniciativa impulsada por Donald Trump fue apoyada por el oficialismo, pero recibió duras críticas por parte de la oposición. Incluso, a ellas, se sumaron los exmandatarios Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

Al debate se sumó Frei a través de una carta publicada en El Mercurio donde se cuadró con el Ejecutivo por sumarse al Escudo de las Américas, puesto que “fortalece la respuesta del Estado frente al crimen organizado y el narcotráfico“.

“Integrarse a este mecanismo voluntario abre oportunidades concretas: compartir información oportuna, mejorar el análisis de datos, capacitar a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, y profundizar la coordinación fronteriza. Estas herramientas permitirán identificar rutas, seguir flujos financieros, desarticular cadenas logísticas y llevar ante la justicia a quienes dirigen y financian las bandas criminales”, sostuvo.

El expresidente destacó que “la ciudadanía exige acciones claras y contundentes frente a quienes le han arrebatado el derecho a vivir en paz. La acción conjunta de los países de la región ampliará la persecución penal y enviará una señal inequívoca: ningún territorio será refugio seguro para quienes trafican drogas, lavan dinero, extorsionan o corrompen“.

Para Eduardo Frei, “el Escudo de las Américas es una herramienta concreta para enfrentar, en forma unida y sostenida, una amenaza compartida. Es el primer intento concreto de cooperación regional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Chile no puede quedarse al margen”.