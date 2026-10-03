Presupuesto 2027: el aumento de un 190% que tendrá Migraciones para expulsiones

El servicio contará con más de $11 mil millones para llevar a cabo la medida contra la migración irregular.

El director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, confirmó que el presupuesto destinado para expulsiones en 2027 aumentará en un 190%.

Mientras para este año se destinaron $4 mil millones, el próximo tendrá un total de $11.604 millones para ejecutar la medida contra la migración irregular.

Sauerbaum sostuvo que este “es un salto importante para dar continuidad a la política de expulsiones que nos encomendó el presidente Kast, que tiene como finalidad ordenar la casa; tener una migración ordenada, segura y regular”.

De esta forma, el aumento en el presupuesto de Migraciones permitirá “a través de una combinación de vuelos comerciales, chárter, FACH y vía terrestre, un salto cuantitativo en lo que se refiere a expulsiones”.

En total, el servicio tendrá un aumento de un 41,4%, el cual incluye la automatización documental con Inteligencia Artificial, con el objetivo de “entregar respuestas en menores tiempos”. De hecho, se proyecta una disminución de hasta un 30% en los plazos de tramitación. Sobre todo tomando en cuenta las 400 mil solicitudes al año -en promedio- que reciben.

El director nacional, además, confirmó que el alza en el presupuesto también permitirá la presentación de una serie de proyectos de ley en el Congreso.