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Presupuesto 2027: el aumento de un 190% que tendrá Migraciones para expulsiones

El servicio contará con más de $11 mil millones para llevar a cabo la medida contra la migración irregular.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

El director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, confirmó que el presupuesto destinado para expulsiones en 2027 aumentará en un 190%.

Mientras para este año se destinaron $4 mil millones, el próximo tendrá un total de $11.604 millones para ejecutar la medida contra la migración irregular.

Sauerbaum sostuvo que este “es un salto importante para dar continuidad a la política de expulsiones que nos encomendó el presidente Kast, que tiene como finalidad ordenar la casa; tener una migración ordenada, segura y regular”.

De esta forma, el aumento en el presupuesto de Migraciones permitirá “a través de una combinación de vuelos comerciales, chárter, FACH y vía terrestre, un salto cuantitativo en lo que se refiere a expulsiones”.

En total, el servicio tendrá un aumento de un 41,4%, el cual incluye la automatización documental con Inteligencia Artificial, con el objetivo de “entregar respuestas en menores tiempos”. De hecho, se proyecta una disminución de hasta un 30% en los plazos de tramitación. Sobre todo tomando en cuenta las 400 mil solicitudes al año -en promedio- que reciben.

El director nacional, además, confirmó que el alza en el presupuesto también permitirá la presentación de una serie de proyectos de ley en el Congreso.

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