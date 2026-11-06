Wanderlust “Come Together”: el festival que invita a reconectar con el bienestar

El sábado 7 de noviembre, el Parque Juan Pablo II será escenario de más de ocho horas de yoga, música, meditación y movimiento.

En medio de una rutina marcada por las múltiples responsabilidades y el ritmo acelerado de la vida cotidiana, encontrar espacios para detenerse, moverse y compartir con otros cobra especial relevancia. Con esa invitación regresa Wanderlust Come Together 2026, festival de bienestar que se realizará el sábado 7 de noviembre en la Explanada del Parque Juan Pablo II, con una jornada que combinará actividad física, música, meditación y experiencias para todas las edades.

Bajo el concepto “Come Together”, esta edición busca poner en valor la fuerza de la comunidad y la importancia de generar instancias de conexión a través de experiencias compartidas.

Durante más de ocho horas, el encuentro ofrecerá actividades para distintos niveles, intereses y edades, con una programación que combina disciplinas físicas, experiencias de conexión y espacios de conversación. La jornada también contará con gastronomía saludable, será pet friendly y permitirá el ingreso gratuito de niños de hasta 12 años.

La propuesta busca ampliar la experiencia tradicional del bienestar, reuniendo distintas formas de movimiento, expresión y aprendizaje en un mismo lugar. Así, el festival invita a vivir una jornada en la que el cuidado personal también se transforma en una oportunidad para compartir, descubrir nuevas actividades y conectar con una comunidad que promueve hábitos conscientes.

María Florencia Violini, Gerenta de Marketing Natura Mercado Sur una de las marcas participantes, “creemos que el bienestar se construye a través de pequeñas decisiones cotidianas, pero también de los espacios que compartimos con otros. Participar en Wanderlust es una oportunidad para poner en valor la importancia de detenernos, conectar con nosotros mismos y fortalecer los vínculos que nos hacen bien”.

Wanderlust Come Together Santiago 2026 se realizará el sábado 7 de noviembre, desde las 9:00 horas, en la Explanada del Parque Juan Pablo II en la comuna de las Condes y contará con entrada gratuita para niños y niñas de hasta 12 años.