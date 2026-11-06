“Es una pérdida enorme para nuestra cultura”: ministro Undurraga lamenta muerte de Sebastián Lelio y destaca su aporte al cine chileno

La cartera también envió sus condolencias a los seres queridos del director y a quienes integran el mundo audiovisual, que hoy despide a uno de sus realizadores más reconocidos.

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, lamentó el fallecimiento del cineasta chileno Sebastián Lelio, ocurrido este viernes a los 52 años, y destacó el aporte de su obra al desarrollo del cine nacional.

El realizador alcanzó reconocimiento internacional con Una mujer fantástica, película que obtuvo el Oscar en 2018 y marcó un hito para la cinematografía chilena.

Undurraga lamenta muerte de Sebastián Lelio

A través de un mensaje, el secretario de Estado expresó su pesar por la muerte del director y relevó el impacto de su trayectoria. “Se va joven y es una pérdida enorme para nuestra cultura”, manifestó Undurraga, quien además destacó que sus películas dieron protagonismo a personajes e historias que pocas veces habían sido representados en la pantalla.

En esa línea, el ministro sostuvo que “su cine puso en el centro a personajes que pocas veces habían sido mirados y llevó a Chile a lo más alto del mundo audiovisual”. Asimismo, afirmó que la sensibilidad y el trabajo de Lelio seguirán formando parte del legado cultural del país, junto con enviar sus condolencias a la familia, sus cercanos y a la comunidad audiovisual.

El fallecimiento fue comunicado por su esposa, la actriz Amalia Kassai, quien informó que el cineasta murió “por motivos de salud”.

“Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros”, expresó. La familia también solicitó respeto por su intimidad durante este difícil momento.

Por su parte, el Ministerio de las Culturas recordó la relevancia internacional de Una mujer fantástica, señalando que la cinta “llevó el cine chileno a escenarios internacionales y marcó un hito en la historia de nuestra cinematografía”.

La cartera también envió sus condolencias a los seres queridos del director y a quienes integran el mundo audiovisual, que hoy despide a uno de sus realizadores más reconocidos.