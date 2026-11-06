Rabat abre sumario para indagar filtración de decretos de rebajas a violadores de niños

El ministro de Justicia busca determinar cómo los documentos llegaron a la prensa, a pesar de que en su momento los calificó como “públicos y de libre acceso”.

AGENCIA UNO

Fernando Rabat, ministro de Justicia, abrió un sumario interno en la cartera para determinar cómo se filtraron los decretos administrativos que firmó para rebajar las condenas a violadores y abusadores de niños.

Según consignó T13, la intención del titular de Justicia es individualizar las responsabilidades que correspondan, a pesar de que en su momento el propio Rabat recalcó que estos documentos tenían un carácter público y de “libre acceso”.

En esta línea y, tras la publicación del reportaje de Interferencia que dejó al descubierto la rebaja de penas a 56 violadores y abusadores de niños, la cartera que lidera Fernando Rabat restringió las claves de acceso de consulta de este tipo de archivos.

Este hecho también genera preocupación en el Segundo Piso de La Moneda, específicamente en la Secretaria de Comunicaciones (Secom), ya que aseguran que la prensa tiene mayor conocimiento e información sobre estos casos que ellos.

Por su parte, Fernando Rabat ya empezó a analizar la designación de un abogado para estar a cargo de su defensa para enfrentar la acusación constitucional que la oposición presentará en los próximos días.

Y el nombre elegido sería el del constitucionalista Francisco Cox, un “viejo conocido” del Congreso, ya que estuvo a cargo de las defensas de Marcela Cubillos (2019), Marco Antonio Ávila (2023), Gonzalo Durán (2025) y Diego Pardow (2025). En todas salió airoso.