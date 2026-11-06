Camioneros convocan a paro nacional desde el 10 de noviembre por alza de combustibles

El gremio sostiene que el encarecimiento de los costos operacionales mantiene a pequeños y medianos transportistas en una situación económica crítica.

La Confederación Fuerza del Norte convocó a un paro nacional de camioneros desde las 00:00 horas del martes 10 de noviembre, en rechazo al aumento del precio de los combustibles y a la falta de reajustes en las tarifas de los fletes.

El gremio sostiene que el encarecimiento de los costos operacionales mantiene a pequeños y medianos transportistas en una situación económica crítica.

Camioneros del norte convocan a paro nacional por alza de combustibles

Desde la organización advirtieron que el escenario amenaza la continuidad de cientos de trabajadores del rubro. “Esta decisión responde a una situación económica insostenible que hoy mantiene a cientos de pequeños y medianos transportistas al borde de la quiebra”, señalaron en una declaración.

En ese contexto, también cuestionaron la “indiferencia de los generadores de carga”, acusando que algunas grandes empresas no han actualizado los pagos por los traslados pese al alza del diésel.

La convocatoria se produce luego de semanas de tensión en el sector, que ya ha protagonizado movilizaciones en zonas como San Antonio y la Región del Biobío.

Asimismo, distintas agrupaciones de transportistas habían advertido que podrían ampliar las protestas si no se adoptaban medidas para enfrentar el incremento de los costos y aliviar la presión sobre las tarifas.

Pese al anuncio de paralización, Fuerza del Norte afirmó que busca abrir instancias de diálogo antes de generar efectos en la ciudadanía. “No nos movilizamos para entorpecer el país, sino para defender nuestra fuente de trabajo y a nuestras familias. Cuando el pequeño transportista quiebra, se afecta toda la cadena productiva del Chile real”, sostuvo el gremio.

En paralelo, otros representantes del rubro han sostenido conversaciones con el Ejecutivo para evaluar mecanismos que permitan ajustar los fletes de acuerdo con las variaciones del diésel, por lo que la magnitud del paro dependerá de las adhesiones que se concreten antes del martes.