Gobierno concreta duodécimo vuelo de expulsiones y número de deportados se eleva a 2.136 en 2026

Desde el Ejecutivo transmitieron que el número de personas que ha debido abandonar el país aumentó un 45,3% respecto del año pasado.

En la mañana de este viernes, el Gobierno ejecutó el duodécimo vuelo chárter para deportar migrantes en situación irregular. Fueron 67 las personas que tuvieron que abordar el vuelo con destino a Ecuador, Colombia y Bolivia.

Con ello, según informó esta tarde el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), son 2.136 las personas que han debido abandonar el país durante 2026, un 45,3% más que el año pasado. Asimismo, desde el Gobierno destacaron que de ese total, 1.840 corresponden a expulsiones ejecutadas desde el 11 de marzo a la fecha.

El 78% de quienes fueron expulsados este viernes corresponde a personas que ingresaron por pasos no habilitados, seguido por delitos como asociación ilícita, receptación de vehículos motorizados, robos con intimidación o violencia y siete por microtráfico o tráfico ilícito de drogas.

“Con el operativo de hoy, el actual Gobierno alcanza 12 vuelos en casi ocho meses, triplicando la frecuencia mensual de estas operaciones. Quiero dar un dato respecto a lo que decía anteriormente, 11.625 salidas voluntarias se registraron versus 4.253 en todo el 2025, es decir, acá hay un cambio de mano, y eso se ha ido notando en la gestión del ordenamiento migratorio”, sostuvo Pavez. Desde la Subsecretaría del Interior, precisaron que del total de salidas voluntarias el 80% corresponde a ciudadanos venezolanos y el 9,1% a ciudadanos colombianos.

Asimismo, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones Frank Sauerbaum (RN) destacó que “la buena noticia es que el Congreso Nacional, hace unos días nos ha aprobado en la comisión mixta $11.600 millones solo para expulsiones para el año 2027 (…) Las expectativas son, evidentemente, seguir ejecutando permanentemente estos vuelos de expulsión. Yo quiero recordar que estos vuelos de expulsión que nosotros anunciamos cada cierto tiempo no son los únicos que se hacen”, añadió.