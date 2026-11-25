En el piloto de Todas Cuentan, 37 niñas de Quinta Normal recibieron tutorías en matemáticas de referentes STEM. El programa, desarrollado por Educación 2020, lanzó una campaña convocando a quienes busquen apoyar a que haya más mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Perder el miedo a equivocarse, descubrir que son capaces de resolver problemas y ganar confianza frente a los números. Ese es el objetivo de Todas Cuentan, un programa impulsado por la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Fundación Educación 2020 y el Servicio Local de Educación Pública Los Parques.

El programa beneficia a niñas de tercero básico de tres escuelas de Quinta Normal, a través de tutorías personalizadas realizadas por estudiantes universitarias. La iniciativa, además, busca contribuir a reducir las brechas de género en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Para ampliar el alcance de la iniciativa, Educación 2020 lanzó una campaña de donaciones abierta a personas e instituciones. Los aportes permitirán apoyar la continuidad del programa y se pueden realizar a través del sitio web todascuentan.educacion2020.cl.

Las tutorías se desarrollan en espacios individuales, donde cada estudiante puede avanzar a su propio ritmo, según destacan desde el programa. Hasta ahora, 37 niñas han accedido a ellas. “Las niñas se desenvuelven de mejor manera, sin miedo al qué dirán si se llegan a equivocar. Y eso es parte de un proceso del estudio, eso hace que ellas puedan confiar en sí mismas y lograr saber sus capacidades en las matemáticas”, explica Constanza Ocaranza, estudiante de Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Computación de la UC y tutora del programa.

Una de las participantes, Ayleen, describe así su experiencia: “Cuando yo entré a esta escuela, no sabía sumar, y luego cuando vine acá aprendí a sumar muy bien, porque empecé a estudiar con mi tutora. Me está yendo mucho mejor ahora”.

Desde su experiencia como ingeniera y profesora de matemáticas, Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020, destaca la importancia de que las niñas desarrollen una relación positiva con esta disciplina. “Queremos que puedan sentirse capaces, disfrutar de aprender y reconocer que sus talentos tienen lugar en todas las áreas del conocimiento”, transmite.