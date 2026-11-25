AGENCIA UNO

La diputada Zandra Parisi (PDG) salió al paso de los cuestionamientos recibidos por la presentación de una licencia médica, que hará que se ausente de la votación de la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, que se realizará este lunes 30 de noviembre.

A través de una declaración pública, la parlamentaria explicó que su ausencia responde a una emergencia odontológica que se fue agravando con el paso de los días, por lo que se sometió a una intervención quirúrgica de urgencia, que la tendrá alejada del Congreso por dos semanas, al igual que su compañera de partido Pamela Jiles.

“Es una situación que arrastro desde hace semanas y que, por postergar mi cuidado personal para cumplir con mis responsabilidades parlamentarias, terminó agravándose”, aseveró Parisi, quien recalcó que transparentó su situación “con absoluta honestidad”.

Junto con ello, Zandra Parisi cuestionó a los parlamentarios que hacen uso de las licencias médicas con fines políticos.

“Lamentablemente, considero que la facultad que tenemos los parlamentarios de presentar documentación que acredite una situación de salud ha sido utilizada, en ocasiones, por conveniencias políticas, incluso para incidir en los quórums de votación. No estoy dispuesta a participar de esas malas prácticas”, indicó.

La diputada Parisi además apuntó contra aquellos que han cuestionado su real estado y que ironizaron con que está contagiada con el “virus Rabat” para explicar su ausencia de la votación de la acusación constitucional, dejando en claro que llevará ante la Comisión de Ética a quienes duden de su condición.

“Si dudan de mi actuar, los emplazo públicamente a presentar los antecedentes ante la Comisión de Ética. De lo contrario, seré yo quien recurra a dicha instancia para que se evalúe la conducta de quienes han realizado estos cuestionamientos”, puntualizó.

La hermana de Franco Parisi sostuvo que “la investidura parlamentaria no nos otorga el derecho a denostar a nuestros pares; por el contrario, nos exige un estándar superior de conducta, responsabilidad y respeto”.